¡Conoce los restaurantes mexicanos dentro los 50 mejores en toda LATAM!

Por décimo año consecutivo, se galardonaron nuevamente una de las celebraciones más importantes y prestigiosas de la industria gastronómica: Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, en la cual se destacó a los mejores restaurantes de la región en un evento de premiación que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el pasado 15 de noviembre.

Latin America’s 50 Best Restaurants es una lista que año tras año reconoce en un ranking a los mejores restaurantes de Latinoamérica, además de otorgar distintos premios especiales a aquellos chefs y personajes que están haciendo diferencia en la industria. En esta edición, la lista estuvo conformada por restaurantes de 24 ciudades de la región, repartidos entre México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile.

Pujol, Sud 777, Máximo Bistrot, Rosetta, La Docena y Quintonil resaltaron el nombre de la Ciudad de México gracias a su gran propuesta culinaria que combina sabor, calidad, hospitalidad y originalidad en sus platillos. (Cortesía)

Este año, nuevamente se hizo notar el talento mexicano, pues dentro de esta celebración, México logró destacar en esta codiciada lista: en el No.7, “Pujol “de Ciudad de México, en el No.16 “Fauna” de Valle de Guadalupe, en el No.17, “Le Chique” de Quintana Roo, en el No.18 “Villa Torel” en Ensenada, No.23 “Sud 777″ en CDMX, No.28 “Máximo Bistrot” en Ciudad de México, No.29 “Arca” en Quintana Roo, No.34 “Pangea” en Monterrey, No.37 “Rosetta” en la capital mexicana, No.41 “Alcalde” en Guadalajara, No.42 “La Docena” en CDMX y No.43 “Quintonil” también en la CDMX, fueron los premiados durante la noche

Sin embargo, fue “Central” de Lima, Perú quién fue nombrado como el ganador absoluto, ocupando la posición No.1 dentro del ranking.

Adicional, durante la celebración se otorgaron otros premios especiales, la Estrella Damn Chefs’ Choice Award se lo llevó Jonathan Gómez Luna de Quintana Roo; Latin America’s Best Pastry Chef Award Pía Salazar de Ecuador; Highest News Entry Award, “Fauna” en Valle de Guadalupe; Highest Climber Award, “Maito” en Panamá.

The Best Restaurant in México, “Pujol” en CDMX; Beronia Latin America’s Best Sommelier lo ganó Pablo Rivero de Buenos Aires, Argentina; Gin Mare Art of Hospitality, “Oteque” en Río de Janeiro; American Express One to Watch se lo llevó “Ancestral” de La Paz, Bolivia; Flor de Caña Sustainable Restaurant, “Diacá” de Guatemala y Icon Award Rafael Rincón.

Si quieres conocer la lista completa de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica visita https://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/

