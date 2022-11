Dale un giro a tu espacio antes de terminar el año

Qué esperas para darle un giro a aquel espacio que no acaba de convencerte o que simplemente ya se ve anticuado. Aquí te damos algunas sugerencias, pero antes de comenzar con los cambios, debes realizar una lista que te permita saber qué cosas no puedes dejar pasar, qué aspectos retomarías, cuáles verdaderamente te agradan y aquellos que definitivamente se tienen que ir.

Va desde pintar las paredes, arreglar o cambiar algunos de los pisos que se encuentre en mal estado, hacer una limpieza a fondo de todos los espacios, cambiar accesorios, muebles, entre otros.

Te puede interesar: Hogar de la infancia de Gwyneth Paltrow se vende en 17.5 MDD

Sin duda alguna, durante los últimos años, hemos pasado la mayor parte del tiempo dentro de nuestra casa y eso ha hecho que nos fijemos en los pequeños detalles que con el rush del día a día, no habíamos notado en cuanto a remodelación o reparación de algunos espacios que antes podíamos dejar pasar.

El baño podría ser el más importante

Ahora bien, hablando de espacios, uno de los más importantes y concurridos sin duda alguna es el baño, por lo que su decoración es una pieza clave para cualquier hogar.

Este lugar debe ser sinónimo de armonía y tranquilidad, con detalles que lo hagan único, y lo mejor, no necesariamente debes cambiar los vanities de tu baño, basta con cambiar algo sencillo como las llaves, lavabo o mueble de baño, además de agregar color por aquí y por allá, colocar una plantita que genere armonía y sea de buen gusto (las suculentas son perfectas).

En estos tiempos, existen muchas más opciones de llaves para baño y regaderas pues ya no sólo las hay en cromo y con dos llaves a los lados; el estilo, vanguardia y tecnología han llegado también a este tipo de productos, donde cada año se nos presenta una gran variedad que incluye nuevos colores como el blanco, ébano, rosado y dorado, ya sea con manerales o monomandos, altas o bajas, con sensor de aproximación, touch o touchless, que las hacen únicas.

Los pequeños detalles hacen una gran diferencia, revisa la calidad y funcionabilidad de las llaves de tu baño para que sirva de manera óptima. (Cortesía)

Las llaves para baño que escojas van a depender mucho de tu estilo pero también de las necesidades de cada espacio; si eres de los que prefiere la simpleza y funcionalidad, puedes elegir un diseño clásico ya que te permiten tener las opciones de agua fría y caliente, con un diseño sobrio y elegante; por el contrario si te agradan los estilos minimalistas o bien aquellos en donde las llaves parecen obras de arte, puedes elegir, aquellos con color y que además sean monomandos, con ellos ahorrarás espacio y obtendrás una la sensación de amplitud.

Si quieres invertir un poco más, la piedra natural ha causado gran revuelo no solamente en los pisos y los recubrimientos de paredes, sino también en las encimeras y lavabos, pues ahora se juega con la majestuosidad de materiales naturales que contrastan entre sí, ofreciéndonos una textura visual y táctil en una habitación que se ha convertido en un santuario.

Si eres de aquellos a los que les encantan los colores brillantes te tenemos una buena noticia, pues siguiendo las tendencias de la moda y diseño, Helvex ha desarrollado accesorios como llaves y juegos de baño en color oro rosado y oro amarillo, que combinan perfecto con los acabados en mármol con betas brillantes y elegantes.

Apuesta por la cocina

Otra de las estancias donde se pasa más tiempo dentro de casa es la cocina, este espacio puede considerarse como el corazón del hogar porque en él se da vida a deliciosas creaciones culinarias, se crean y comparten historias día a día, e incluso es nuestra carta de presentación si queremos deslumbrar a nuestros invitados.

Existen muchos elementos que ayudan a brindar armonía y realzan la belleza de una cocina, uno de ellos es la grifería, aspecto que se debe tomar en cuenta a la hora de pensar en renovar la decoración de esta habitación, pues no se trata sólo de una llave o monomando sino también de la funcionalidad, qué tanto la utilizamos, cuán práctica queremos que sea y que tan pro la prefieres.

Además de la funcionabilidad, el diseño y la estática dará un gran aporte a la decoración de tu hogar. (Cortesía)

Los expertos saben que para conseguir una cocina de ensueño es importante lograr el equilibrio entre funcionalidad y estética, por ello es que ha diseñado una línea de monomandos creados especialmente para adaptarse al uso doméstico.

Por ejemplo, la propuesta de Helvex se basa en lo minimalista, en elegantes formas que se salen de lo convencional, ejemplo de ello es el monomando de fregadero curvo.

La sutileza de su diseño le da un toque sofisticado al resto de la decoración y le permite integrarse al mismo de manera natural a la vez que le brinda elegancia sin restarle protagonismo a las encimeras de piedra natural cuando así se combina.

Desordena y vuelve a ordenar

Una excelente manera de empezar es moviendo tus muebles de lugar. De esta forma puedes no sólo encontrar nuevas perspectivas del espacio, sino también tendrás mayor claridad sobre cuáles de ellos te siguen siendo útiles y cuáles necesitas cambiar para definir el concepto. Recuerda que las necesidades de los espacios cambian constantemente y puede ser el momento de remplazar algún mueble, por uno más funcional que esté a la vanguardia.

Atrévete con los colores

No hay necesidad de pintar la casa, puedes darle un toque distinto con detalles de color y texturas para cambiar las percepciones de los espacios. Por ejemplo, una idea puede ser una pared color azul petróleo y contrastar con muebles en tonalidades blancas, camello o grises para dar una combinación de tonos fuertes y neutros.

Un gran porcentaje de nosotros prefiere no salir de los colores neutros y escala de grises, porque nos da miedo atrevernos a agregar color a las paredes, atrévete, sólo como tip, no coloques un color oscuro en aquella pared a que no le da la luz solar o no está bien iluminada, salvo que tu intención realmente sea oscurecerla. Si aun así prefieres no arriesgar, opta por colocar franjas de color que hagan un contraste.

Ilumina tu casa

La luz, como bien te puedes imaginar, es un elemento clave para la composición porque puede atenuar algunos colores y sectores, al igual que realzar algunos otros. Una luz puntual revaloriza un área. Así también, puedes usar tu creatividad y jugar con las luces indirectas en el piso y libreros, con ello podrás resaltar alguna obra de arte o provocar la sensación de frio o calor, ¿no me crees? Coloca en tu pantalla la imagen de una chimenea y al cabo de unos minutos sentirás que está haciendo mucho calor.

Lo mejor

- Hay muchas opciones por donde iniciar, te recomendamos que utilices productos de calidad, con marcas donde sepas que tu compra esté asegurada y no perderás tu dinero.

- Siempre elige productos garantizados, que no son caros, sino tiene el precio justo que te brindarán tranquilidad.

- Hay marcas con estilos contemporáneos, que van desde los más tradicionales y hasta los más eclécticos, así añadirás un toque de elegancia y sofisticación a tu casa para disfrutarlos, presumirlos y compartirlos con la familia.

En la paredes

- Si quieres probar otros materiales para las paredes, te recomendamos utilizar tapices o piedras naturales en las mismas, o también inclinarte por accesorios que le den un toque especial.

- Por ejemplo, unos cojines nuevos, cuadros decorativos, lámparas, bandejas, entre otros elementos; éstos pueden facilitarte unificar la paleta y gama de colores de tu casa.

Seguir leyendo en Publimetro

¡Con las tres B! Sigue estos consejos para tener la mejor despensa

¡Ve por el tuyo! Conoce lo necesario y comprar el mejor refrigerador para tu hogar

Guadalajara, una ciudad con arquitectura local que destaca