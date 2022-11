¿Quieres cambiar tu sala? Tips para comprar muebles por Internet

Hoy en día es posible hacer una compra con un click, sin importar el costo, tamaño del producto o en qué país esté la tienda. A raíz de la pandemia por el Covid-19, muchas empresas han aprovechado el auge del comercio en línea para ampliar su negocio. Herman Miller, líder en tendencias de innovación y diseño nos da algunos tips que debes considerar si quieres comprar tus muebles de sala por internet.

Investiga que la tienda sea oficial o un distribuidor autorizado

Cada día surgen muchas tiendas fantasma online, por eso es importante saber que el e-commerce elegido es de confianza ¿Cómo saberlo?, la mejor manera de asegurar que el sitio es de confianza es buscar información sobre la página de internet, observar que la URL sea correctamente cifrada (HTTP con un símbolo de un candado es la principal señal que es una página segura ya que brinda confianza en sus transacciones). También el servicio de atención al cliente, la política de devoluciones, la oferta de métodos de pago deben estar presentes, así como sus términos y condiciones.

Siempre busca tus opciones en páginas populares y no caigas por el precio bajo que pueden ofrecer sitios peligrosos. (Cortesía)

Revisa las fotografías.

Es importante que el producto tenga varias imágenes, desde diferentes perspectivas y algunas de detalle para comprobar el acabado, la textura u ornamentos en el caso de haberlos.

Analiza las medidas del mueble

Las medidas son claves para acertar con la compra. Analiza bien las fotos sobre todo si la pieza en cuestión no cuenta con elementos alrededor que sirvan de referencia de las dimensiones reales, que pueden llevar a confusiones fácilmente. Mide el espacio donde quieres ubicar el mueble (ancho x largo x fondo) y comprueba que las medidas encajan y que pueda entrar fácilmente por tu puerta.

Haz una lista de muebles que son necesarios ya cambiar y que aporten una función primordial a tu sala. (Cortesía)

Considera los costos de envío y transporte

No olvides que no todos los envíos son gratuitos. Toma en cuenta si el gasto del envío es aceptable en función del producto. El comercio online ha evolucionado de manera radical, aunque adquirir muebles y decoración por internet no es muy frecuente las compras de manera digital incrementó durante la pandemia.

Beneficios

El hecho de no poder ver los muebles personalmente, tocarlos o probar su resistencia, supone un obstáculo para muchos. Sin embargo el comprar muebles y accesorios decorativos para el hogar por Internet nos puede dar las siguientes ventajas:

– Ahorrar tiempo.

– Acceso al e-commerce en cualquier horario.

– Realizar la compra desde tu PC o cualquier dispositivo conectado a internet.

– Recibirlo en la comodidad de tu hogar.

– Promociones especiales

– Acceso a mayor información (búsquedas online, tips, mayores opciones de diseños, colores, etc.)

– Comunidad y recomendaciones

