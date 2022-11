La capacidad de Disney para evolucionar en espectáculos y parques temáticos no termina con la apertura de nuevas secciones en cualquiera de los Disneyland repartidos por el mundo o Disneyworld.

Ahora también ofrece vivir una experiencia sobre el mar con toda la magia de Disney aumentando su flota de barcos. El último en sumarse ha sido Disney Wish, un verdadero castillo flotante que sorprenderá a aquellos que ya han realizado un crucero y a aquellos que nunca han navegado, pero que les gusta el mundo de Disney.

Cruceros Disney

Y como no podía ser de otra forma, Disney tiene planes para todas las edades en Wish. Desde los más pequeños a los más mayores, la naviera de Mickey Mouse tiene una serie de clubes y actividades que harán del viaje una experiencia única. El Wish tiene cuatro clubes para diferentes edades: Oceaneer’s Club, Oceaneer’s Lab, Edge y Vibe.

Además cuenta con áreas donde los más pequeños pueden jugar e interactuar con personajes: Marvel, Star Wars, Imagineer Lab, Storybook (princesas) y Deck, de los Capitanes Mickey y Minnie. Pero si esto es para niños, también cuentan con áreas para adolescentes.

En cuanto a la gastronomía, los restaurantes en el Disney Wish merecen especial atención más allá de las áreas de comida rápida internacional. Arendelle, con temática y show de Frozen y Worlds of Marvel, con temática y show de los Avengers.

Wish zarpa por el Caribe esta Navidad

Los shows son muy distintos entre ellos —uno tiene música en vivo y el otro más videos—, pero ambos mantienen divertidos a todos mientras disfrutan su comida.

Disney Wish también está pensado para los adultos y es que mientras los más pequeños viven su experiencia en los clubes, los mayores tienen reservados lugares para cenar, relajarse y sumergirse en entornos mágicos, desde restaurantes de lujo y sofisticados bares hasta una amplia área de piscinas y un spa de categoría mundial.

De entre todos estos espacios es recomendable visitar Star Wars: Hyperspace Lounge, Palo Steakhouse, Enchanté by chef Arnaud Lallement y The Rose, pero desde luego no deben dejar de relajarse en Quiet Cove, especialmente durante el atardecer, justo antes de los fuegos artificiales que lanzan desde la cubierta.

Un nuevo barco con una nueva clase de lujo

Disney Wish es el primero de tres barcos Disney que formarán la nueva clase Tritón. Tiene el mismo tamaño que el Fantasy y el Dream, aunque definitivamente su diseño, distribución y tecnología son muy diferentes.

Es un barco bellísimo, con el mayor número de camarotes concierge y con balcón, claramente diseñados y pensados para familias que les gusta y saben viajar más cómodos, y que quieren combinar su amor a Disney con lujos y comodidades.

Cruceros Disney

Los camarotes a bordo del Disney Wish rebosan del encanto de Disney, y son un lujoso refugio en el mar diseñado para familias de hasta seis miembros. Algunos camarotes ofrecen vistas espectaculares del mar y baños divididos, y todos incluyen una cama queen size, un sofá convertible con cama plegable y un área de estar, además de una variedad de comodidades de lujo.

Los camarotes concierge ofrecen temáticas de La sirenita, Enredados y La Bella y la Bestia en su versión superior.

Espectáculos, diversión, películas y musicales, todo en un barco

Aladdin y La sirenita

Cruceros Disney

Contempla la deslumbrante magia de Disney dentro del fastuoso Walt Disney Theatre con espectáculos en vivo al estilo Broadway, incluyendo Disney’s Aladdin y La sirenita.

Aqua Mouse

Cruceros Disney

Mickey y Minnie invitan a una emocionante aventura acuática en un mundo de caricaturas inspiradas en sus famosos cortos. Esta experiencia acuática te desliza de arriba, abajo, alrededor y por el costado del barco sobre el océano.

Noche de piratas

Cruceros Disney

Los cruceros de Disney ofrecen una “Noche pirata” completa en la mayoría de los viajes dedicados a “Piratas del Caribe”. Una cena con temática pirata es seguida de una fiesta en la cubierta con el Capitán Garfio, el Capitán Jack Sparrow o el Capitán Mickey.

Oceaneer’s Club

El barco más nuevo de Disney tiene una zona de Marvel, espacio de princesas, Cruise Deck y área de Star Wars. A este maravilloso espacio puedes llegar en resbaladilla desde el atrio.

Arendelle

Cruceros Disney

Desde las servilletas bordadas hasta los vasos, los detalles son simplemente impresionantes. Cualquier fanático de Frozen en tu familia se volverá loco en este restaurante con show en vivo incluido. El menú tiene una inspiración nórdica para todos los gustos.

