12 propósitos para volverte sustentable que sí puedes cumplir el próximo año

Bajar de peso, hacer ejercicio, tener más dinero, dejar de fumar, conseguir el título, aprender un idioma, entre otros, son de los propósitos más recurrentes de la gente en la recta final de cada año nuevo, pero la mayoría no se consiguen y de desdibujan conforme pasan los meses.

En lugar de tener solo objetivos personales quizá este Año Nuevo puedas agregar algunos que tengan que ver con el cuidado del planeta, para que, de propósitos se conviertan en hábitos.

Esto con el objetivo de aportar algo a la comunidad y al cuidado del medio ambiente, y con ello seguramente tendrás un mejor 2023.

Como ejemplo de las acciones que se pueden realizar, Vida Circular —iniciativa enfocada en informar y concientizar sobre economía circular del plástico—, nos comparte una lista con 12 propósitos sustentables que puedes incorporar a tu lista y que el planeta te agradecerá.

Reciclar los residuos

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en México cada persona genera un kilo de residuos por día, esto equivale a 42 millones de toneladas al año.

Esta cifra representa una gran oportunidad para gestionar cada vez mejor los residuos y separarlos desde casa en orgánicos, inorgánicos y no reciclables y reciclables como el PET, HDPE o cartón, entre otros, para que se puedan reciclar y volver a ocupar.

Cuidar el agua

El 2022 será recordado por haber enfrentado una crisis hídrica en algunas ciudades de México, por ello es importante hacer conciencia y eficientizar el uso del agua en actividades cotidianas como son las labores del hogar, a la hora del baño o el uso y consumo en lugares público.

Campañas sustentables

Una gran acción en pro del medio ambiente es la participación en actividades en las propias comunidades, por ejemplo: la recolección de basura, limpiezas de los parques o playas, o hasta clubes de información ambiental.

Sin duda, son pequeñas acciones, que representarán importantes beneficios a largo plazo.

Ahorrar energía

Acciones tan simples como apagar las luces que no se utilizan, aprovechar al máximo la luz del sol —sobre todo tras la eliminación del Horario de Verano en México—, desconectar los electrodomésticos que no están en uso o no cargar los dispositivos electrónicos más de lo debido, representan un ahorro energético y un beneficio en el gasto de la electricidad.

Ser un consumidor responsable

El consumismo extremo es parte de la cultura de nuestra sociedad, y como resultado se generan grandes cantidades de desechos, por ello, es importante que identifiques a las empresas o iniciativas que están integrando procesos o acciones en beneficio del planeta para que cada día sean más las marcas que cuiden el planeta a través del reciclaje, disminución de emisiones de carbono y de recursos naturales.

Realizar una composta

Los residuos orgánicos que generamos día a día pueden ser aprovechados de una manera óptima. Por ello, antes de desecharlos, es recomendable optar por opciones sustentables desde casa, como las compostas, método que funciona para impulsar el proceso de descomposición parcial o total de ciertos residuos; además de que logra formar un abono orgánico que después puede utilizarse en plantas.

Adoptar plantas

Qué mejor acción para ayudar al ambiente que hacerlo con plantas en casa, las cuales brindan múltiples beneficios como absorber la humedad, mantienen el equilibrio de gases atmosféricos y generan ambientes más cálidos y amigables.

Incluso, algunas tienen propiedades medicinales y, posiblemente lo más importante, producen oxígeno.

Transporte más sustentable

En la Ciudad de México habitan un poco más de nueve millones de habitantes, de los cuales, más del 60% se transporta en automóvil (Inegi). Así que, para ayudar a bajar los niveles de contaminación producidos por esto, es viable optar por opciones más amigables con el medio ambiente como la bicicleta.

Otra opción es compartir el auto con amigos, compañeros de trabajo y familiares, esto representará un impacto en el tránsito diario y en la economía de las personas.

Cambiar a focos LED

Los focos LED funcionan como una alternativa sustentable frente al consumo de energía eléctrica que tienen el 98.5% de las casas en nuestro país (ENIGH).

Algunos beneficios de estos focos son que ahorran energía, la duración de la iluminación es mayor, además de que su vida útil puede extenderse entre 20 y 50 mil horas, a diferencia de una bombilla normal que duraría dos mil horas, aproximadamente.

Construir un huerto urbano

Los beneficios de esta iniciativa son varios, desde conocer diversas técnicas de cultivo, hasta tener una opción que ayude a economizar gastos.

Empezar es muy sencillo, y se recomienda hacerlo con hortalizas simples de cultivar; de acuerdo con Greenpeace, las lechugas, los rábanos, la rúcula y los ajos son la mejor opción.

Evitar desperdicio de alimentos

Toma consciencia de los alimentos que consumirás para no desperdiciar alimentos. Y de paso, considera que tu consumo sea de productos locales que encuentras en los mercados de tu colonia. Así reducirás la distancia de traslado del producto y se disminuirán las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Aprender del tema

Uno de los aspectos que más genera impacto en las sociedades es el conocimiento, y el tema de la sostenibilidad tiene grandes áreas de las cuales podemos aprender: economía circular, reciclaje, huella ecológica, y las 4R’s, entre muchos más.

Con estos propósitos, Vida Circular proporciona opciones viables para impulsar acciones positivas en pro del medio ambiente. El objetivo conjunto como sociedad debe estar encaminado a proteger nuestro entorno y asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones.