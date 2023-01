Refresca tu aliento y haz frente a las enfermedades con este enjuague bucal

¿Sabías que el 90% de la población mexicana ha padecido halitosis o mal aliento? De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 9 de cada 10 mexicanos presentan enfermedades de caries y encías derivados de malos hábitos de higiene bmucodental que pueden provocar mal aliento.

Te puede interesar: Los ‘hijos del lechero’ quedan atrás, logran que ‘bebés de probeta’ se parezcan a padres

A pesar de que una buena rutina de cepillado dental puede ayudar significativamente a tener una boca limpia, existen otros factores que impiden la oxigenación y pueden provocar mal aliento, situación que vivió la hija del odontólogo Harold Katz quién, al enfrentarse a este problema, desarrolló el enjuague bucal TheraBreath a partir de la tecnología y la fórmula OXYD-8. Ésta se elaboró a base de Ph balanceado que se deriva del clorito de sodio, una sustancia química que por más de 100 años se ha utilizado para la purificación del agua.

Desde 1994, TheraBreath ha ayudado a más de seis millones de personas en el mundo a librarse de la halitosis y a tener una boca fresca, por lo que este año Church & Dwight sorprendió a México al traer dos de las presentaciones más populares del enjuague bucal: Menta Fresca, elaborada con mentol y un toque de frescura de cítricos, y Menta Suave.

“Los beneficios de este enjuague bucal son notorios desde el primer momento de uso, pues no disfrazan el mal aliento sino lo combaten hasta por 12 horas, además de no irritar las encías o tener una sensación de ardor, ya que su fórmula no contiene alcohol”.

— Maite Moneo, OTC Group Brand Manager de Church and Dwight.