La casa más lúdica y cultural prepara su reapertura con grandes sorpresas

Después de un año icónico de crear comunidad, compartir talleres, conciertos, sesiones de skate, risas y juegos, el regreso de la casa más Off the Wall en la Ciudad de México ya está aquí.

Este año House of Vans CDMX tendrá un formato diferente; abierto todos los viernes y sábados con la programación que ya conocen, incluyendo actividades de Deportes de acción, música, arte y diseño. Un domingo cada 15 días abrirán sus puertas para los fanáticos del BMX y una vez al mes habrá un concierto imperdible.

Esta casa cultural dará inicio a sus actividades del 2023 el próximo jueves 16 de febrero, con el dúo de rock experimental de Orange County, Miami, The Garden, una banda que no se pueden perder.

El fin de semana del 16 al 18 se tendrá un poco de todo lo que los hace un foro cultural multidisciplinario, habrá mucho skate libre (18/02) y clases por Dojo School (18/02) para que vayan a aprender trucos nuevos.

Proyección

También tendrán la proyección del documental que trae DOCSMX con “Tijuana Sonidos del Nortec” en donde el encuentro de la banda Nortec Collective y la banda Agua Caliente te transportará a una de las ciudades más vivas del país, con un sabor especial de la música bien sazonada.

Sumado a este fin de semana habrá una residencia de Lúdica Skateboards (18/02) donde se hará una retrospectiva de sus 19 años, así como un taller sobre la historia del skateboarding. Un show en vivo por Renee (17/02) una de las artistas femeninas emergentes más sobresalientes de la época; activista feminista y parte del colectivo LGBTQ+ en el escenario de Next Era.

Así que estén atentos a las redes sociales para saber qué otros eventos estarán disponibles, recuerda que el 16 de Febrero se abre con el show de The Garden, el 17 se presentará Renee y el 18 habrá mucho skate y la proyección de Sonidos del Nortec así que ve a vivir la vida Off the Wall una vez más este 2023.

