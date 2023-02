Alejandra Llamas te ayuda a transformar tu vida con El libro de oro

A veces nuestras creencias son esas limitantes que nos impiden crecer y ver la vida desde otra perspectiva, vivimos en el lado oscuro con una actitud de apatía porque económicamente nos va mal, no somos felices con lo que hacemos o porque tenemos ese sentido de carencias, ante ese panorama siempre hay una luz en el camino y es ahí donde Alejandra Llamas nos enseña que tenemos un poder interior que puede transformar esa realidad y vivir en el mundo que siempre soñamos.

Llamas es una autoridad en el mundo del auto-conocimiento. Todo comenzó cuando se fue a vivir a Estados Unidos hace 20 años leyendo a grandes maestros, de ahí se desprendió su libro Esencia de líder, después se certificó como maestra de yoga y meditación abriendo su propio centro en Miami.

Tras una intensa preparación, su carrera tomó impulso dando seminarios y talleres por todo el mundo, producto de ese crecimiento, nace la construcción de estas metodologías específicas que hoy conocemos como el proceso MMK y que aplica en su escuela que actualmente es una de las de mayor prestigio.

Alejandra Llamas es autora de los bestsellers Esencia de líder y El arte de la pareja. Tiene su propio instituto de coaching, MMK. Experta en plenitud y auto-conocimiento, ofrece meditaciones guiadas y seminarios. (Cortesía)

Llevas varias obras publicadas, ¿cómo surge la idea de escribir El libro de oro?

— Surgió en la pandemia con la idea de que fuera muy sencillo de leer y práctico. Son solo tres capítulos, el primero para provocar la auto-observación, ver qué nos frena, qué bloqueos tenemos, cómo los podemos identificar, -en el caso que no estemos dando resultados en nuestro trabajo, la economía, con la pareja o con nuestros hijos-, en vez de querer cambiar el exterior, ver de qué manera eso se está volviendo un obstáculo.

El segundo capítulo presenta al lector metodologías muy sencillas que utilizamos en la escuela, pero que también tienen un impacto muy importante en nuestra vida, para ello construimos una app gratuita de El libro de oro donde vienen ejemplos de las metodologías y cómo aplicarlas, ejercicios para hacer en casa y que nos van a dar grandes momentos de inspiración que demostrarán nuestro propio potencial.

En el tres, me enfoco en las enseñanzas básicas de la manifestación, cómo manifestamos los seres humanos, de qué somos capaces, cómo algunos han manifestado cosas impresionantes en su vida y cómo podemos empatar con esa creación para realmente vivir la vida de nuestros sueños.

¿Para quién está dirigido este título?

— Es un gran libro para alguien que a lo mejor está terminando una relación, emprendiendo en un nuevo trabajo, cerrando un ciclo o que se mudó a otro país. Nosotros estamos en constante movimiento y para que se vuelva algo productivo qué mejor que ir acompañado de un libro que nos abra infinita posibilidades y nos llene de herramientas para hacerlo con la mayor excelencia posible.

Un libro fácil de leer y que te ayudará a tener una vida más plena. (Cortesía)

Tenemos creencias muy arraigadas, ¿qué tanto cuesta cambiar la narrativa de nuestra vida?

— Dichas creencias están muy profundas porque se encuentran en el inconsciente, pero ya que las hacemos conscientes se mueven a la superficie y ahí las podemos cambiar. Creo que el gran obstáculo para no cambiar estas narrativas es no creer en este tipo de trabajos, vivir en una posición como de cinismo, no querer movernos de lugar, pensar que tenemos la razón, vivir enojados o en un modo de resignación, que estamos condenados a nuestras circunstancias y que no hay otras alternativas, eso bloquea las posibilidades de cambio.

¿Es un cambio gradual?

— Puede ser rápido si existe la voluntad y ganas de ver algo diferente. Lo veo una y otra vez en la escuela con los estudiantes, cuando ya están listos a moverse de estado de conciencia, a su poder, a su bienestar, a un sentido de posibilidades, los cambios pueden ser muy rápidos, lo que llamamos el salto cuántico.

¿Cómo has cambiado la vida de las personas?

— Creo que no he cambiado la vida de nadie, los que se han acercado a mi escuela o a mis libros es porque tienen la voluntad de ver nuevos horizontes y les otorgo todo su valor a cada persona que lo logra. Solo le enseño el camino, las metodologías, pero se requiere de su completa voluntad y ganas de querer ver algo diferente en su vida.