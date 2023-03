Héroes y Villanos Fest: un nuevo y divertido evento

Six Flags México está listo para recibir del 1 de abril al 28 de mayo 2023, a todos sus visitantes con un evento que no sólo abarrotará de llamativos colores el parque, sino que tendrá magníficas interacciones con lo icónicos superhéroes de DC como Batman, Wonder Woman y Superman, así como los queridos personajes de Looney Tunes: Bugs Bunny, Sylvester, Tweety o Daffy Duck; y por primera vez, aparecerán villanos como The Joker, que tratarán de interponerse en el camino de los superhéroes.

Héroes y Villanos Fest contará con la fantástica participación de la Liga de la Justicia quienes invitarán a los asistentes a combatir el mal contra los villanos y juntos seguir llevando diversión y entretenimiento sin fin.

Pasarás una noche muy divertida en el Héroes y Villanos Fest (Cortesía)

La participación de los Looney Tunes será esencial para continuar con las diferentes experiencias llevando explosiones de colores y magia a todo aquel que se acerque. Durante todo el día, este festival estará acompañado de DJ, música, coloridas escenas y por la noche, un magnífico desfile que vestirá el parque para hacer de este evento una experiencia inolvidable.

El desfile de Lonney Toones es encabezado por sus conocidos personajes. (Cortesía)

Presentaciones

Desde la apertura hasta el cierre del parque habrá varias presentaciones como:

Bienvenida con los Looney Tunes: Estos queridos personajes estarán recibiendo a los asistentes con una divertida y colorida presentación que inyectará energía desde el inicio de la visita.

DC Colors: Los integrantes de la Liga de la Justicia mostrarán sus cualidades y habilidades para combatir el mal y a los villanos que se atrevan a irrumpir con la diversión.

Looney Tunes Color Time: Polvos de colores, confetti y encanto estarán presentes en este encuentro en donde se podrá tomar foto, cantar y abrazar a los personajes favoritos en el Castillo de los Sueños.

Colors Party: Un grandioso performance con destellos de colores y con la presencia de un DJ, se encargará de hacer bailar a todas y todos los visitantes con sets llenos de energía y ritmos contagiosos.

Héroes y Villanos Parade: Al finalizar un día lleno de emociones, un impactante desfile será el broche de oro y estará acompañado de diferentes personajes, héroes y villanos que realizarán detonaciones multicolores y contagiarán a más de uno a unirse a esta fiesta sin igual.

Roller Coasters infantiles, familiares y extremas: El parque cuenta con el mayor número de montañas rusas y atracciones como en ningún otro lugar y a la altura de los mejores parques temáticos del mundo.

La fiesta no termina ahí, porque sólo durante estas vacaciones de primavera dentro del Pueblo Mexicano y Pueblo Francés, habrá noches temáticas con Fun Nights, un nuevo concepto que extiende la diversión por unas horas más en donde se podrá disfrutar de música en vivo, buen ambiente, variedad gastronómica y entretenimiento para todos.

Pero no sólo eso, también llega Scream Break, que por corta temporada, pondrá en operación 3 atracciones de terror para aquellos visitantes que buscan emociones más intensas.

Habrá un desfile de Superhéroes todas las noches que dure el festival. (Cortesía)

Más diversión

Tanto Fun Nights, como Scream Break operarán dentro de un horario de 20:00 a 23:00 hrs. los días 6 al 9 de abril y 13 al 16 de abril y se disfrutará de:

Música en vivo: Se podrá bailar y cantar con éxitos en inglés y en español con una sensacional coverband que los llevará a un viaje musical acompañado de luces, colores, sonidos y gran performance.

Mariachi: No hay persona que no se rinda ante las interpretaciones de un buen mariachi que haga gozar, cantar a todo pulmón y vivir la pasión e identidad mexicana en medio del pintoresco pueblo mexicano.

Fotos con personajes: Hermosos personajes multicolor, catrinas y hasta zombies estarán saludando y tomándose fotos con los visitantes que buscan un grato recuerdo y complemento especial a su día.

Atracciones de Terror: Algunos seres siniestros se adelantaron y llegaron en primavera a Six Flags México. Se habilitarán tres atracciones con costo adicional como: Hotel Sinistre, Terror en París y Escape Zombie que ambientarán estas divertidas noches.

Antojitos, bebidas y más: No hay buena fiesta o celebración en donde falte una buena cena o bebidas para complementar la experiencia, como tacos, antojitos mexicanos, hamburguesas, cerveza o vino.

