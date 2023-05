Mamá divorciada: cómo entrar al mundo de las citas online

No es sorpresa para nadie que el mundo de las citas online es más que complicado y más para aquellas personas que han pasado por una separación, en especial si hay hijos de por medio.

Aún así en palabras de Marcela Millán: “ser madre sin pareja no significa que una parte de la mujer se va a quedar en pausa”. Así que hay que abrirse a las posibilidades que ofrece el mundo y sobre todo el internet para regresar al mundo del dating.

Lo primero que hay que tomar en cuenta es saber si se está lista para reiniciar la búsqueda de una pareja sentimental. Independientemente del duelo que significa una separación la psicóloga Fanny Franco menciona que “En realidad no es que exista un tiempo exacto para definir cuándo iniciar en el mundo de las citas.

Cada persona vivirá su duelo y el proceso implica tiempo y decisión”. Si bien no hay un tiempo establecido la psicóloga Franco menciona algunos puntos esenciales a tomar en cuenta: sentirse cómoda, disfrutar de la nueva realidad, tener interés por tener nuevas experiencias y emociones, no sentir más rencor ni dolor, estar satisfecha con la vida que tienes, sentir que necesitas hacer algo diferente (fuera de casa, hijos, trabajo, etc.), reconocer todas tus necesidades como mujer, conocer lo que quieres y comprender que el tener una pareja es una experiencia para compartir sin perder la autonomía.

Las apps de citas son la mayor tendencia para entrar al mundo del dating (Cortesía)

Las apps de citas

Ahora que si se cumplen con los puntos y tenemos la seguridad de volver a salir, entonces existe un mundo de opciones y oportunidades.

Actualmente, las apps de citas son la mayor tendencia para entrar al mundo del dating. Marcela Millán, representante de Bumble, nos comparte algunas de las ventajas de usar una app para conectar con personas y conseguir citas: “Una gran ventaja es que te va a hacer del círculo que ya conoces, vas a poder acceder a perfiles de personas que a través de tus amigos o a través de tu círculo no los conocerías”. Esto puede favorecer a salir de la normalidad y experimentar fuera de nuestra zona de confort.

Otra de las ventajas que apunta Millán es que “puedes ver más directamente que está buscando esa persona, por la insignia que es lo que buscas, hay opciones de: una relación; algo casual; o no sé todavía que estoy buscando.

Entonces eso te ahorra muchas conversaciones que en el mundo físico a lo mejor te lleva varias citas o más conversaciones de las que te toma aquí porque puedes filtrar basado en lo que quieren”. Esto acerca a los usuarios lo más posible a encontrar lo que buscan.

Seguridad y conveniencia

Bumble citas Aprovecha todas las herramientas que ofrecen los chats antes de agendar una cita cara a cara

Lo que puede llegar a preocupar es le tema de seguridad, la protección de datos y de la privacidad en un tema como el de las citas es vital para los usuarios. En algunas apps como Bumble puedes encontrar varias opciones para asegurar tu privacidad y prevenir cualquier tipo de incomodidad: por ejemplo, preferencia por quién puede ver tu perfil y quién no, verificación de identidad para prevenir perfiles falsos, normas de comunidad para prohibir discursos de odio, herramientas para evitar contenido no deseado entre muchas otras medidas que garantizan su seguridad.

Una vez dentro de alguna app no debe preocuparse más que por su comodidad y formar nuevas conexiones. De acuerdo con datos de Bumble, en una encuesta realizada por ellos el 78% de los usuarios indicó que no hay estigma relacionado al divorcio por lo que será un ambiente seguro para relacionarse. Si todo sale bien y se concreta una cita cara a cara la psicóloga Franco recomienda ser auténtica, disfrutar el momento, abrirse de mente e ir sin expectativas. Una vez llegados a ese punto sólo queda disfrutar y relajarse.

