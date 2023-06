Estudia tu carrera o posgrado en el extranjero con este programa

En estos días, la educación profesional es una necesidad cada vez más demandada. La inteligencia artificial ha tomado nuevo lugar de interés en los trabajos del mañana y la demanda de profesionales crece día con día. Por eso hablamos con Marcus DeWitt, graduado de Yale y fundador de Blue Ivy, plataforma con la que podrás hacer tu licenciatura o posgrado en el extranjero.

El proyecto Blue Ivy

– Nosotros en Blue Ivy empezamos hace siete años, en el 2016. Y ayudamos a los estudiantes a entrar en la mejor universidad para ellos. Algunos de nuestros estudiantes se postulan a las universidades de la Ivy League, pero ayudamos a estudiantes de todas partes de la república a entrar en las escuelas estatales de Florida, Texas, California, Reino Unido y Europa en general. Tenemos una metodología personalizada, con más de cincuenta profesores, todos egresados de las mejores universidades y trabajan de tiempo completo con nosotros.

¿Qué se necesita para estudiar en el extranjero?

– Nosotros trabajamos en tres niveles: el internado, la licenciatura y el posgrado. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos diferentes niveles, hay diferentes maneras. Nuestro programa principal es ayudar a los chicos a estudiar la carrera en el extranjero. Para esto, el requisito número uno es el inglés, se requiere una certificación mínimo de nivel B2 y un promedio académico de mínimo de ocho a diez. Aunque sí hay becas completas en algunas universidades, es complicado conseguir una beca completa, así que también se requiere un presupuesto de mínimo quince mil dólares anuales.

Entrar en una Ivy League requiere de muchas pruebas que dependen del área del conocimiento al que pertenecen. (Dreamstime)

¿Cómo elegir el programa adecuado para mi?

– Lo primero es entender muy bien todo el abanico de programas que hay. Hoy en día hay muchos programas nuevos y “programas del futuro”. Hoy debemos tener en cuenta el asunto de la inteligencia artificial. Hay un dato muy interesante y es que en el año 2050, dos tercios de los trabajos que habrá todavía no existen. Las primero que hacemos es un análisis con el estudiante de cual realmente es el programa para su perfil. Tenemos una metodología con quince factores más importantes para escoger la universidad, centrada en los intereses y de los alumnos.

¿Cómo es el proceso de admisión?

–Algunas universidades son mucho más competitivas que otras. Entonces, es diferente aplicar a Standford que a Yale, pues hay que hacer procesos a muchas universidades, porque seleccionan a muy pocos. En otras universidades es más accesible, entonces se permite aplicar a menos. Y por último, la parte del presupuesto, las becas, no son garantizadas, pero también hay que competir. Con nosotros el 94% de los estudiantes logran su objetivo de entrar en una de las mejores universidades para su perfil.

Mantenerse actualizados para las pruebas

– Nosotros estamos en todos los webinars, conferencias, festivales, manteniéndonos cada año la tanto de como cambian. Por ejemplo, el GMAT que no había cambiado en 40 años, este año lo van a reestructurar totalmente. El TOEFL sacaron en una versión digital durante pandemia. Hay muchos cambios, están constantemente evolucionando los diferentes exámenes, nosotros estamos muy al tanto, viendo todos las tendencias y los consultores, brindad la información necesaria para los estudiantes.

Las herramientas para preparar a los alumnos

– Nosotros hemos desarrollado nuestros propios materiales, guías de estudio, exámenes de práctica, tenemos un equipo in house en la empresa que desarrolla todo el contenido de preparación. Tenemos un equipo pedagógico que está desarrollando el contenido para que los alumnos reciban el mejor apoyo posible.

Los fundadores de Blue Ivy Coaching son Marcus DeWitt, graduado de Yale, y Alejandro García Santos, graduado de Tec de Monterrey. (Dreamstime)

Lo qué se necesita en un posgrado

– Depende mucho del tipo de programa, hay algunos programas que están muy enfocados en la parte académica, investigación independiente, que hayas publicado artículos de investigación académica, o participando en congresos. Por otro lado, en otros programas prioriza mucho la experiencia profesional, sobre todo en maestrías, que hayas trabajado en un Mackenzie, en un JP Morgan, o en un Google. Realmente, depende mucho del programa, por ejemplo, muchos políticos en México han hecho su doctorado en la economía en Yale. Pues lo que busca ese doctorado en la economía en Yale es muy diferente a lo que evalúa el NDA de Standford, que quiere experiencias de emprendimiento.

¿Qué tan difícil es una vez que entras a la universidad?

– Depende mucho del país y las universidades, pero en general, en Estados Unidos los programas son muy difíciles de entrar, pero una vez que logras, es otra cultura en términos de que no te voy a decir que los programas no son difíciles, porque pues sí son difíciles, pero te ayudan mucho con recursos, apoyo, tutorías para que te quedes. En contraste, en México, no es que sea fácil acceder a la educación superior, pero es más difícil graduarse.

