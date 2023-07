Actividades que puedes disfrutar en Baja California durante este verano

El verano es una temporada idónea para salir a vacacionar y divertirse. Aunque las playas del norte de nuestro país son de las más cotizadas, estados como Baja California no sólo tienen este tipo de atracciones en su territorio. Es por eso que hoy te traemos las mejores opciones para sacarle provecho al 100% a este estado durante el periodo vacacional.

Ensenada y Tecate

José De Jesús Quiñonez Ramírez, subsecretario de turismo del estado afirmó que los principales atractivos turísticos del estado se encuentran en la ciudad de Ensenada y el Pueblo Mágico de Tecate. Para aquellos que disfruten de la vida de puerto y el mar Ensenada tiene mucho por ofrecer, es uno de los puertos más importantes del país y es foco de varios cruceros estadounidenses. Tecate por su parte es uno de los tres Pueblos Mágicos de la entidad y el único ubicado en una frontera, tiene un ambiente mucho más tranquilo además de contar con una de las autopistas más emblemáticas, La Rumorosa y por si te lo preguntas, sí, aquí surgió la famosa marca de cerveza.

La Rumorosa es una de las rutas repleta de más historia, leyendas y mitos de todo el país, descubre a en Tecate. (Dreamstime)

La ruta del vino

Baja California es conocido y reconocido ampliamente por su producción vinícola. Cuenta a lo largo de todo su territorio con siente valles que son cuna de su viticultura y enología. También conocida como La Antigua Ruta del Vino, recibió ese nombre porque el valle de Santo Tomás, alberga la primera vinícola fundada del estado y la segunda del país. Mauricio Cantú, presidente de Provino Baja California mencionó que a día de hoy los productores de vino han estado implementando diversas estrategias de sustentabilidad en sus procesos de producción, no sólo por motivo de responsabilidad social sino como forma de mejorar sus propios productos.

Baja California es el epicentro de la producción y exportación de vino mexicano, disfruta una copa o unas cuantas. (Ernesto Mendoza)

Gastronomía

Claro está que ningún paraíso turístico está completo sin un abanico de platillos típicos y amplia oferta de cocina tradicional. Debido a su cercanía con el mar, los mariscos son un must de la cocina bajacaliforniana o es qué nunca has probado los tacos estilo Ensenada. Otro de los manjares de este estado no es tan predecible, el queso. Esto debido a que en el valle de ojos negros es la ganadería y no la producción vinícola la que predomina. Aquí se encuentra la primer cava de quesos en el país, La Cava de Marcelo.

La gastronomía del norte es una de las más ricas y variadas de toda la república. (Ernesto Mendoza)

Fiestas de la Vendimia

Otra excelente forma de disfrutar el verano en Baja Calfornia es a través de las Fiestas de la Vendimia, una iniciativa impulsada por la Secretaria de Turismo de esta entidad. Este 2023, en su 33º edición las actividades abarcarán del 29 de julio hasta el 16 de septiembre. Durante estos meses podrás disfrutar de todo tipo de experiencias como catas de vinos y quesos, maridajes, paisajes instagrameables e incluso un concurso de paellas.

Sin importar la experiencia que elijas para este verano bajacaliforniano recuerda descubrir todo lo que este estado tiene por ofrecer en esta temporada vacacional y a lo largo de todo el año.

