Explora las nuevas atracciones turísticas de Houston

Hace unos días tuvo lugar el evento del Houston Week 2023. Una reunión anual que tiene la intención de promover el turismo en esta ciudad texana, en especial entre los mexicanos.

Un esfuerzo multilateral

El evento fue un esfuerzo conjunto entre las autoridades de Texas, empresarios, inversionistas y artistas para incentivar el turismo en la ciudad más poblada de Texas y la cuarta de todo Estados Unidos.

Descubre todo lo que Houston puede ofrecer. (Dreamstime)

El alcalde de Houston, Sylvester Turner dejó un mensaje sobre este evento:

A nuestros amigos en México A nombre de toda la delegación de Houston, les agradezco por la increíble hospitalidad y continuo compromiso para trabajar con Houston. Hemos disfrutado enseñar solo un poco de la cultura y hospitalidad que nuestra ciudad tiene para ofrecer. Ansiamos continuar con nuestros negocios, turismo y otras colaboraciones en el futuro. — Sylvester Turner

Propuestas gastronómicas

En el evento del Houston Week 2023 fueron invitados empresarios, medios, inversionistas y agencias de viajes para presenciar lo que Houston tiene por ofrecer. Durante el evento fueron presentados artistas y chefs con propuestas únicas presentes en Houston.

En la comida se pudo disfrutar del menú preparado por los chefs Ope Amosu, Greg Gatlin, Evelyn García y Henry Lu. Se trató de una fusión de la cocina africana y americana con ingredientes y platillos mexicanos. Por su parte los artistas David Maldonado y The Reverend Butter enseñaron su talento para la pintura y escultura de hielo respectivamente.

La iniciativa ofrece asesoramiento de hospedaje, guías turísticas y hasta un itinerario de eventos especiales.

Visita los lugares icónicos de Houston en tus próximas vacaciones. (Dreamstime)

Todo lo que hay por ofrecer

Así Houston pone a tu alcance muchas posibilidades, desde planes de escapada para un fin de semana hasta opciones para largas estancias o staycation.

Su oferta gastronómica incluye desde restaurantes económicos hasta comida auténticamente mexicana. Y si tu pasión es estar detrás del fuego puedes acceder a la experiencia de tomar clases con chefs de restaurantes reconocidos como en Brennan’s por menos de dos dólares.

Turismo Houston Dale una oportunidad a las propuestas del turismo en Houston. (Dreamstime)

Para los entusiastas del shopping, Houston es el rey de los outlets, por lo que salir de cacería de ofertas no resulta demasiado complicado. Opciones como The Galleria, Rice Village o CityCentre seguramente tendrán lo que buscas. Además no te pierdas las opciones de compras libres de impuestos para los visitantes internacionales.

Explora la ciudad por medio de sus sitios más emblemáticos como el canódromo Golf Greyhoung Park, el Sam Houston Park donde podrás apreciar una cápsula fuera del mundo moderno, visita el Downtown Aquarium y recorre su túnel de tiburones. Aunque si lo tuyo es el interés por el cielo y el espacio no puedes descartar una visita al Lone Star Museum, el museo de la aviación de la Isla de Galveston y por supuesto, la imperdible visita al Centro Espacial de la NASA.

