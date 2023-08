Breaking Bad, Succession y más: las mejores series de los últimos 25 años

Con información de Dónde Ir.

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las mejores series? ¿O qué criterios utilizan para hacer la selección? Con motivo de su 25 aniversario, Rotten Tomatoes arrojó una lista con las 25 mejores series de los últimos 25 años. Y sí, están nuestras favoritas.

¡Conoce cuáles son las mejores series de los últimos 25 años!

Este 2023, Rotten Tomatoes cumple 25 años. Desde 1998 la plataforma alberga reseñas de cine y televisión, ahí, tanto críticos como público pueden calificar sus títulos favoritos o aquellos que no les gustaron tanto.

¿Cuáles fueron los criterios para elegir las 25 mejores series que existen desde 1998 ? Pues con una encuesta pidieron a distintos críticos de cine que eligieran sus cinco títulos favoritos y fue así como hicieron la lista que abarca dramas, comedias, animaciones y más.

En el top 5 entraron títulos como Breaking Bad, Los Sopranos, The Wire, Mad Men y Succesison, lo cual nos indica que al público le encanta el drama. Pero series de fantasía como Game Of Thrones y Stranger Things tampoco se quedaron fuera. Y la comedia también habita en esta lista pues títulos como Fleabag, Atlanta y The Office no faltaron. ¿Está tu serie favorita? Aquí puedes revisar la lista completa.

Breaking Bad Los Sopranos The Wire Mad Men Succession The Leftovers Game of Thrones Twin Peaks Lost Six Feet Under Fleabag Ted Lasso Better Call Saul Bojack Horseman Curb your Enthusiasm Atlanta Stranger Things The Marvelous MS Maiisel The Office The West Wing The Americans Parks and Recreation Arrested Development Watchmen Chernobyl

