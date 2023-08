Un espacio te espera para conocer más de la moda y la creatividad

Durante los meses de agosto y septiembre el venue Central 10 será el espacio que se centrará en resaltar la moda y creatividad, ofreciendo a los visitantes un par de workshops de upcycling -una tendencia global en el mundo de la moda, sustentabilidad y diseño-, dirigidos por Jessica Marmolejo, stylist e influencer que con su energía creativa transforma las prendas dándoles un estilo mucho más trendy y cool.

Un ejemplo de su trabajo es la intervención de outfits de la marca American Eagle que hizo para el festival de música Ceremonia 2023, en el que vistió a embajadores de la marca como Jimena Jiménez, Herly, Federico Vigevani, Estefi Merelles, y más.

Además ha trabajado con celebridades como Aislinn Derbez y ha sido invitada al Fashion Week de Nueva York, en donde ha destacado por sus outfits upcycling.

Celebrando 10 años de vestir a los mexicanos con estilo y comodidad. (Cortesía)

Una feliz década

Para conmemorar esta primera década con los básicos que te encantan y de moda imparable, American Eagle está preparando una colaboración con un toque especial de la mano del reconocido diseñador mexicano Anuar Layón, director creativo y diseñador de Mexico is the Shit y responsable de otras colecciones que desarrolló en colaboración con Daft Punk, Wu- Tang Clan, Iggy Pop, Molotov, Phoenix, Queens of the Stone Age, entre otros.

En Central Diez cada espacio estará intervenido para rendir homenaje a la esencia del país a través de colores y texturas que harán match con uno de los elementos insignia de AE: el denim.

Ubicado en la Colonia Roma sobre la calle de Córdoba #56, albergará conciertos privados, upcycling workshops, colaboraciones con artistas mexicanos, entre otras actividades, todo esto durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Este espacio ya abrió sus puertas al público a partir del 19 de agosto.

Paso a paso

Desde su llegada en 2013, la marca ha dejado huella con su presencia en el corazón de las urbes más vibrantes del país, y los jóvenes mexicanos la han abrazado como una de sus favoritas para crear outfits destacables usando sus jeans como pieza clave; es por eso que la celebración llegará también a ciudades como Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Culiacán.

Para que no te pierdas ni una sola sorpresa, te recomendamos estar al pendiente de sus redes sociales, en las que estarán comunicando las actividades dentro de Central Diez y otras ciudades, así como la dinámica para obtener los accesos.

La marca tiene preparadas varias sorpresas para celebrar sus 10 años en México. (Cortesía)

La marca confía que su futuro en México será aún más vibrante, lleno de colecciones más propositivas, tecnología innovadora y experiencias de compra inolvidables.

Invitación

La marca te invita a que lleves esas prendas que ya no usas a Central Diez ya que de la mano de “Recolecto”, una start-up que busca sumar y cuidar al planeta, estarán dándoles una segunda vida; además, con esta acción serás acreedor a la intervención de tu prenda AE favorita.

