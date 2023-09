Regresa el Social Media Week a México, el evento más importante de redes sociales

Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del Marketing Digital. Social Media Week, el evento líder en redes sociales, vuelve a México de forma presencial en su novena edición y esta vez con un giro que lo hace aún más imperdible.

Bajo el concepto de ‘Renaissance’ el SMW abordará el contexto actual como un “renacimiento en la era digital” donde se explorará y debatirá preguntas cruciales y temas candentes que brindarán ideas y soluciones prácticas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología a través de sus avances significativos, tal como la inteligencia artificial generativa, que transforma los negocios y todos los aspectos de nuestras vidas.

“Este año hicimos algo particular, creamos un propio tema para localizarlo en México que es Renaissance y el tema global que es Creatoverse, este último muy interesante porque habla de la economía de creadores que se plantea que está pasando con esta economía que creció y crecerá el doble moviendo modelos de media, agencias y de influencias, en la que los líderes de marketing tienen que entender que es otra manera de tratar a este tipo de creadores. Y en el renacimiento hablamos del marketing 5.0 que está evolucionando este sector y esta nueva ola de la IA”, señaló Paula Cutuli, iniciadora de este evento en nuestro país.

Los retos actuales

El auge de la economía de los creadores ha transformado por completo el juego en el mundo del marketing. Las plataformas establecidas y las comunidades en línea emergentes están cambiando las reglas para las marcas que compiten por la atención de los consumidores.

A medida que los clientes abrazan este cambio hacia un panorama más abierto de entretenimiento y educación, las marcas necesitan comprender a fondo la economía de los creadores y su impacto económico en general.

“El objetivo es fomentar la participación activa, el entrenamiento y el conocimiento productivo que podemos tener a través de todo este ecosistema porque no hay de otra que entrarle con mucha apertura para conectar con los expertos. Las organizaciones necesitamos de estas neuronas y esos expertos que nos puedan ayudar a tener el crecimiento necesario”, afirmó Julieta Loiza, organizadora del evento.

Un imperdible

Si te has preguntado ¿cómo el contenido digital innovador puede ayudarte a crear comunidades en las que los especialistas en marketing puedan crecer y monetizar o cómo colaborar eficazmente con los creadores para que tu contenido suba al siguiente nivel? Entonces, la semana de las redes sociales (#SMW) de este año es tu oportunidad.

Paula Cutuli y Julieta Loiza durante la presentación del evento a la prensa. (Erika Padrón)

Únete a esta inmersión profunda en la democratización de la creatividad y prepárate para descubrir cómo los especialistas en marketing y las agencias de publicidad pueden aprovechar al máximo esta revolución.

¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única que marcará un antes y un después en el mundo del Marketing Digital!

Los temas que abordará

El SMW 2023 desarrollará los cinco pilares fundamentales que están marcando la conversación tecnológica mundial:

• Marketing 5:0: Creación de conexiones humanas profundas y significativas con los consumidores, tecnología y humanización trabajando en conjunto para ofrecer experiencias personalizadas y auténticas. Auge del marketing basado en datos y marketing ágil.

• AR/VR: la adopción masiva de la realidad aumentada abre la puerta a nuevas formas de aprender, resolver problemas cotidianos, comprar y divertirse. Conoceremos mascotas y seres humanos virtuales, generados por IA.

• AI: La gran inversión del momento ante las prioridades de la ética y el bien común. ¿Cuánta interacción genera un contenido generado por AI y de qué impacto, versus otro tipo de contenido?

• Creatoverse: el mercado total de la economía de los creadores podría duplicarse en los próximos cinco años, llegando a 480 mil millones de dólares para el 2027. ¿Cómo está México en esa carrera?

• Las ‘nuevas inversiones’: The New Kids on the Block, abordarán cuestiones de cómo tomar decisiones e invertir en las oportunidades emergentes, retail media y Connected TV, así como su impacto en las estrategias de marketing.

La cita es el 26 y 27 de septiembre en el Auditorio BB de la CDMX.

Los paneles y expertos intentarán iluminar durante distintas conferencias las nuevas innovaciones del mundo digital. (Erika Padrón)

Los líderes y ponentes del SMW México 2023

TIKTOK: Efrain Mendicuti Todo lo último de esta gran red.

META: Alberto Esparza AI y Marketing

SnapChat: Ignacio de los Reyes: Todo sobre tendencias de AR

Pinterest: Jorge Rocha El mix de Creadores, Marcas, Anuncios y Pinterest

Emplifi: Juan Carlos Luján: “UGC contra AI: Contenido Comunidad Conexión”

L’oreal: Pablo Sanchez Liste The Future of Marketing Playground Social Media Week Rotterdam: Maarten Reijgersberg desde y RAUWcc “The renaissance of Mascots” session en ingles Generative AI: Panel con Shutterstock

Un programa muy atractivo. (Cortesía)

CREATOVERSE: Panel con PRODU, LinkedIN, Carlos Lang

The New Kids on the Block: Retail Media, Connected TV, Panel con Spotify, Walmart, VIX

Navigating the Data-Driven Landscape: Panel- Instituto de Medición + Miguel Anaya de NIELSEN.

CREATOVERSE: Reconocimiento de los top Creadores y Marcas, Talentos de la nueva era.

