Guía básica para iniciar en el mundo del vino

El mundo de los vinos es uno de los más interesantes en el ámbito de la gastronomía, no sólo toma relevancia por su papel en el maridaje de todo tipo de platillos, sino también para ser disfrutado solo. Sin embargo, a la par de interesante es complejo, pocos saben realmente apreciar el vino y sus variantes.

Existen tantas variaciones de edades, tipo de uva, maderas, mezclas y muchas otras variables que juegan en la elaboración de un vino que es fácil perderse. Por eso hoy juntamos los tipos de vino más clásicos y sus características para que inicies tu viaje dentro del mundo de los vinos.

Este vino, como lo indica su nombre, es elaborado principalmente a partir de uvas tintas. Cuenta con un característico color oscuro, que variará de acuerdo al tiempo de maceración. Las uvas más comúnmente utilizadas son: tempranillo, mencía, garnacha y syrah, entre otras.

La fermentación alcohólica de este tipo de vinos se realiza con el mosto y hollejo de las uvas. El contacto con pieles, semillas y raspones, también es necesario para obtener este característico color. En paladar dependerá del tipo de uva, per puede ir desde un merlot más dulce y con toques a fruta rojos hasta un Cabernet Sauvignon más seco y con mayor presencia de taninos.

Típicamente este tipo de vino se elabora a partir de uvas blancas, pero también se pueden usar tintas. Para obtenerlo las uvas se prensan y se obtiene únicamente el mosto, sin las pieles, consiguiendo su característico tono amarillo transparente.

La mayoría de los vinos blancos se elaboran con uvas airén, albariño, verdejo y godello, entre otras. En general tiene un sabor que se inclina hacia el espectro ácido con una mezcla de carácter frutal. El Chardonnay o la Sauvignon Blanc son las variedades más conocidas.

Los rosados son una tendencia entre los entusiastas de la enología y cata de vinos. Puede ser obtenido por prensado directo, sangrado o mezcla, pero el concepto general es mezclar lo mejor del blanco y el tinto. Un Rosé, como se le conoce en Francia, suele fabricarse solo con el mosto o zumo de ciertas uvas seleccionadas. Su tonalidad puede oscilar entre el rosa claro y el fuerte, o incluso violeta sin llegar al tono tinto.

Gracias a que es una mezcla de uvas cuenta con un amplio abanico de sabores y tonalidades. En general va bien con todo tipo de comidas, desde carnes y mariscos hasta una buena pizza estilo napolitano.

Conociendo esta clasificación por color de los vinos podrás empezar a probar y experimentar. Una excelente base para iniciar y probar otras variedades como los espumosos, los digestivos así como de diferentes edades y crianzas.

Uno de los vinos con mayor presencia y que son garantía de calidad, además de ofrecer una amplia gama de opciones, son los vinos de Bodegas Cepa 21 que recientemente han hecho un cambio de imagen en conmemoración de su vigésimo primer aniversario.

Tras 21 años llenos de éxitos y diversos aprendizajes, Bodegas Cepa 21 da un giro a su imagen y lanza de forma oficial las nuevas etiquetas de sus 5 vinos: Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo, demostrando que el proyecto que comenzó como un sueño, tiene más fuerza que nunca.

“Mi abuelo y mi padre me heredaron un gran legado, el cual he buscado transmitir en Bodegas Cepa 21, un proyecto diferencial en que elaboramos vinos con pasión, carácter y personalidad. Hoy, 21 años después, me siento orgulloso del trabajo realizado y de todos los hitos que hemos alcanzado. Esta nueva imagen marca un antes y un después en la bodega y refuerza nuestro compromiso de convertirnos en una compañía mundial capaz de tocar el cielo”

— José Moro, CEO Bodegas Cepa 21