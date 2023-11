6 gadgets de cocina que te facilitarán la vida

Todos estos gadgets harán más fácil los quehaceres del hogar. Desde aquellos que te ayudan con la limpieza hasta esos que facilitan las actividades en la cocina. Aprovecha la época y renueva algunos de tus dispositivos por versiones más actualizadas y eficientes.

1. Olvida la escoba

La aspiradora robot Inalámbrica LG CordZero te hará la vida más sencilla. Su sensor láser LiDAR 360 detecta con precisión la estructura y la ubicación de los muebles de tu hogar para lograr una limpieza rápida y profunda. Así eliminará cuidadosamente el polvo de paredes y esquinas. Sus sensores infrarrojos identifican los obstáculos y controlan la velocidad para evitar coaliciones. Detecta y evita escaleras, escalones u otros desniveles, y se aleja de forma segura. De esta forma ahorra tiempo secando, absorbiendo humedad y trapeando, todo en una sola vez. Además cuenta con conectividad Wi-Fi para control vía remota y monitoreo de registros de limpieza. También tiene reconocimiento de voz y funciona con los altavoces de reconocimiento de voz Google Home y Alexa.

2. Experimenta en la cocina

Otro artículo que se han vuelto muy populares son los hornos que son a la vez freidora de aire, estos son una opción más saludable en comparación con las freidoras convencionales ya que puedes cocinar tus alimentos con hasta 85% menos de grasa. Se trata de un aliado multifuncional en la cocina ya que cocina tres veces más rápido que un horno convencional. La freidora de aire modelo RJ38-RDO-PV12-MX de Chefman es ejemplo de esto, pues fríe con aire, hornea, rostiza y deshidrata, es un todo terreno con la que puedes explotar tu creatividad.

No es necesario saber cocinar para elaborar delicias de calidad gourmet. (Cortesía)

3. Libera tu panadero interior

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los entusiastas de la repostería es el acceso a una batidora de pedestal, estos artefactos son unos de los más útiles para este ámbito. Algunos de los aspectos que más se buscan en un dispositivo como este son: una buena potencia para trabajar cómodamente, control para evitar salpicaduras, batidor de borde flexible para raspar todo el contenido y una buena capacidad para poder hacer toda la preparación en un solo uso. Estas características se encuentran en la Bow Lift de KitchenAid.

4. Fresco en todo momento

El clima es una de esas cosas que simplemente no podemos controlar, es por eso que a veces resulta retador manejar sus variaciones. Es por eso que muchas personas alrededor del mundo usa unidades de aire acondicionado (AC) para mantener a una agradable y cómoda temperatura sus hogares. Los modelos más recientes incluso se apoyan del uso de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento y uso de energía de las unidades, tal como el DVM S2 de Samsung, su nuevo aire acondicionado comercial.

5. El placer de cocinar pizza

Con el horno de pizza eléctrico para interiores Chefman Home Slice puedes llevar la magia de la pizzería directamente a tu cocina. La cocción a fuego alto de hasta 800° y la piedra para pizza incluida, crea esas deliciosas cortezas crujientes y masticables que amamos, y derrite a la perfección los ingredientes en cuestión de minutos. ¿Te gustan las pizzas pequeñas y personalizadas o necesitas alimentar a una multitud hambrienta? El tamaño de 12 pulgadas te brinda la flexibilidad para hacerlo a tu manera.

Una pizza es un complemento ideal para una ocasión especial. (Cortesía)

6. Asistente inteligente

¿No sabes cocinar? ¿No tienes tiempo para hacerlo o no te gusta? Avera Chef es el asistente inteligente de cocina que necesitas. Este robot de cocina sustituye hasta 5 electrodomésticos. Con él puedes freír, trocear, picar, moler, desmenuzar, triturar, cocinar al vapor, calentar, hervir, hacer yogurt y muchas otras cosas más gracias a sus 30 funciones. Puedes realizar hasta 4 preparaciones al mismo tiempo gracias a su cesto para hervir y su vaporera de dos niveles que funcionan a la par del vaso de cocción. Cuenta con una báscula integrada y ajuste de temperatura de 37° C hasta 120° C que te aseguran resultados culinarios extraordinarios. Manéjalo como más te acomode: puedes controlarlo por medio de su pantalla táctil, la perilla de control o mediante la App Avera Hogar y Cocina, ya que se conecta a la red WiFi. Para que tengas una experiencia increíble al cocinar, Avera Chef se actualiza en automático.

Tips sobre electrodomésticos

Tres preguntas a: Antolini Roser, director de marketing de Chefman.

¿Qué debemos de tomar en cuenta al escoger un electrodoméstico?

— La practicidad, la calidad, el precio y la infraestructura que hay detrás. Por lo regular, las empresas invierten muchas horas en la fabricación de sus productos para que estos funcionen correctamente y salgan al mercado. Pasan mínimo, 180 horas de prueba para que las recetas salgan como deben de ser. Hay reajustes con el propósito que te resulte fácil cocinar. No queremos que sobre paguen algo, sino que pages lo justo por un artículo de calidad.

La calidad de un electrodoméstico es clave para que su función se cumpla perfectamente. (Cortesía)

¿Cuáles son los electrodomésticos básicos?

— Una licuadora es indispensable, una freidora de aire también es esencial, hay un modelo en específico que te ayuda hacer de todo desde alitas, carne hasta hornear un pastel y además te ayuda a comer más sano porque no usas aceite. El último es un hervidor de agua eléctrico. Te preguntarás ¿por qué?, sólo pones tu jarra y en menos de tres minutos tienes agua hirviendo, puedes hacerlo en la estufa, pero te tardarás el doble, así tendrás en tu cocina agua lista para preparar un café, alguna sopa o avena. Ese es uno de los productos más vendidos.

¿Cómo debemos cuidar nuestros electrodomésticos?

— A muchas personas les da flojera limpiarlos terminando de cocinar, pero es lo ideal porque la mugre sale rápido, sino lo limpias bien y si queda algo pegado provocará que cuando lo uses de nuevo puede sacar humo o se quemará, además no te dará la misma sensación y hasta el sabor de la comida puede cambiar. También el uso correcto de los aparatos es importante. Muchas veces pensamos que puede funcionar 18 horas y la verdad solo es para uso residencial. Con estos cuidados puedes tener un buen producto que te dure la mayor cantidad del tiempo posible.

