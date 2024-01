Cinco razones para viajar al Caribe Mexicano en 2024

Después de las festividades de Navidad y Año Nuevo, es el momento perfecto para planear nuevas aventuras y construir recuerdos inolvidables con la familia, amigos y en pareja.

¿Qué mejor manera de comenzar el año que explorando juntos? Descubre las opciones que aquí te presentamos y cómo éstas pueden convertir tus primeras experiencias del 2024 en momentos memorables.

Descubre un nuevo hotel para familias VIP

Después de las festividades, regálate a ti y a tu familia unas vacaciones de lujo y comodidad en el nuevo Family Selection at Grand Palladium Kantenah Resort & Spa. Este exclusivo hotel abrió sus puertas el pasado 23 de diciembre para recibir a las familias con un servicio de mayordomía personalizado, espacios exclusivos y amenidades diseñadas para satisfacer las necesidades de adultos y niños por igual.

Tú y tu familia tendrán unas vacaciones de lujo y comodidad en el nuevo Family Selection. (Cortesía)

Desde emocionantes actividades hasta deliciosa gastronomía, Family Selection ofrece una experiencia de vacaciones de lujo con todo incluido, donde los niños son los verdaderos “Family Boss”.

Con tarifas competitivas que cubren a dos menores, es la forma ideal de comenzar el nuevo año sin preocupaciones y con el máximo disfrute.

Además, los pequeños recibirán un cálido kit de bienvenida y tendrán la oportunidad de disfrutar de juegos en las piscinas, participar en divertidos talleres de manualidades y participar en otras dinámicas en el mini club. Para los más grandes, las opciones incluyen actividades como mini golf y sorpresas emocionantes en el teen club.

Nuevo concepto de entretenimiento

En la majestuosa Riviera Maya, dentro de Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya, haz que tus noches sean mágicas con Bravo “Dinner & Dance”. Sumérgete en esta experiencia única de gastronomía y entretenimiento. Cada 30 minutos, disfruta de espectáculos de baile y música en vivo.

Disfruta de espectáculos y cenas en pareja. (Cortesía)

Esta nueva propuesta transformará tus cenas en momentos llenos de emoción y pasión. ¡Celebra cualquier ocasión bailando y saboreando delicias gastronómicas!

Sueña en grande con las Clínicas de la Fundación del Real Madrid

Disfruta y sé parte de la segunda edición de las Clínicas de la Fundación Real Madrid. En Grand Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya tus hijos de 5-17 años podrán disfrutar de cinco días de entrenamiento avanzado en fútbol.

Tus hijos podrán disfrutar de las clínicas de la Fundación Real Madrid. (Cortesía)

Con un enfoque en la técnica, táctica y valores del Real Madri d, estas clínicas ofrecen una experiencia integral que va más allá del campo de juego. Además, los participantes recibirán un uniforme completo oficial del Real Madrid.

Una experiencia con amigos y en pareja

Celebra el amor y la amistad en TRS Hotels, la propuesta solo adultos de Palladium Hotel Group, eligiendo entre el TRS Yucatan Hotel, este rincón rodeado de selva con impresionantes vistas panorámicas que combina elegancia y comodidad en un entorno naturalmente único o TRS Coral Hotel al norte de Cancún, con playas vírgenes y modernas suites que ofrecen un ambiente exclusivo y tranquilo para disfrutar con tu pareja y amigos.

Disfruta de grandes espectáculos para pasarla bien. (Cortesía)

Ambos complejos ofrecen una experiencia culinaria excepcional. Sus restaurantes especializados te llevarán a un viaje gastronómico con especialidades desde cocina mexicana, japonesa, hindú y mucho más para que puedan explorar diferentes explosiones de sabores y deleitarse con una experiencia culinaria inolvidable.

Además, no te pierdas el espectacular dinner show de Chic Cabaret & Restaurant, con un costo preferencial para los huéspedes de TRS Hotels.

Paraíso para Mamá

Para mamá siempre serás su bebé. En el 10 de mayo ¿por qué no sorprender a mamá con un regalo excepcional?, uno que vaya más allá de las flores y chocolates convencionales.

Relájate en la piscina de cualquiera de los hoteles del grupo. (Cortesía)

Ya sea que decidas llevarla a Family Selection at Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, Family Selection at Grand Palladium Vallarta Resort & Spa o Family Selection at Grand Palladium Kantenah Resort & Spa. Un concepto de alojamiento premium pensado para familias que buscan comodidad, detalles, hospitalidad cuidada, privacidad y momentos atesorables.

La cereza del pastel para la protagonista de este viaje será la visita a Zentropia Palladium Wellness & Spa, un oasis de bienestar equipado con cabinas especiales para tratamientos estéticos faciales y corporales, así como un maravilloso circuito de hidroterapia que garantiza la absoluta tranquilidad de mamá. Es la oportunidad perfecta para demostrarle tu inmenso amor y agradecimiento.

