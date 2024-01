10 destinos internacionales que debes visitar en 2024

París volvió a ser nombrada el destino urbano más atractivo del mundo, según un informe anual de la empresa de estudios de mercado Euromonitor International.

Te interesa: Cinco destinos imperdibles en los Estados Unidos para visitar en 2024

El Índice de los 100 Mejores Destinos Urbanos 2023, elaborado en colaboración con la empresa de datos Lighthouse, analiza las principales ciudades de todo el mundo y las clasifica en función de criterios como el turismo, la sostenibilidad, los resultados económicos y la salud y la seguridad.

Con base en este ranking, Publimetro te presenta los 10 destinos que debes visitar en este 2024

París, Francia

Es casi seguro que repetirá como una de las ciudades más visitadas en este año ya que albergará los Juegos Olímpicos 2024. Siempre hay mucho que ver en esta ciudad, como la Torre Eiffel, el ícono indiscutible. El Museo del Louvre es uno de los más famosos del mundo por su vasta colección de arte que incluye desde la Mona Lisa de Leonardo da Vinci hasta esculturas antiguas y obras maestras de renombre mundial.

La emblemática Torre Eiffel en París, Francia. (Dreamstime)

Catedral de Notre Dame, la avenida Campos Elíseos, el barrio de Montmartre y Sacré-Cœur, el Museo de Orsay, los Jardines de Luxemburgo, el Palacio de Versalles, aunque se encuentra a las afueras de París, son una visita imperdible.

Por supuesto, no hay que olvidar sus cafés, restaurantes, bares y demás atractivos que hacen de París un destino turístico fascinante, lleno de historia, arte y cultura.

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

En 2024, Dubai será anfitrión de la Exposición Universal, un evento global que reúne a países de todo el mundo para exhibir innovaciones, cultura y avances tecnológicos. Esta exposición promete ser un escaparate único de ideas vanguardistas, arte, y avances en diversas áreas.

Un rascacielos ultra moderno en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. (Dreamstime)

Es conocida por su impresionante arquitectura y sus avances tecnológicos, pero a pesar de esto conserva sus raíces culturales. Ofrece una rica mezcla de tradiciones, gastronomía y arte, además de ser conocida por su vida nocturna vibrante, sus centros comerciales extravagantes, parques temáticos de clase mundial y actividades de ocio variadas.

La primavera y el otoño es la mejor temporada para acudir porque el clima es más templado y agradable para explorar la ciudad y disfrutar de sus atracciones al aire libre.

Madrid, España

Ofrece una combinación de historia, cultura, gastronomía y entretenimiento que hacen de la ciudad un destino irresistible. Alberga algunos de los museos más renombrados del mundo, como el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, que exhiben obras maestras de artistas reconocidos.

Panorámica de La Gran Vía, en Madrid, España. (Dreamstime)

En 2024 se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, el arquitecto responsable de gran parte de los edificios más bonitos de Madrid; el nuevo estadio Santiago Bernabéu ya estará funcionando al 100 %, acogiendo el mejor fútbol... y los mejores conciertos, como el esperadísimo de Taylor Swift o el de Luis Miguel.

No olvides que es famosa por su deliciosa cocina y animada vida nocturna. Sus bares, discotecas y tabernas ofrecen una experiencia de fiesta emocionante y diversa que atrae a personas de todo el mundo.

Tokio, Japón

Visitar la capital de este país asiático será una oportunidad para vivir una combinación única de tradición y modernidad y explorar una cultura fascinante. Tokio conserva sus raíces culturales y tradiciones centenarias. Desde templos antiguos hasta ceremonias como la del té.

Es bien conocida su reputación como una de las ciudades más avanzadas tecnológicamente, la realidad virtual y la infraestructura de vanguardia muestran el lado más futurista de la ciudad.

Peatones en Shibuya, en Tokio, Japón. (Dreamstime)

Cada barrio tiene su propio encanto distintivo, desde el bullicioso Shibuya con su famoso cruce peatonal hasta el tranquilo y tradicional Asakusa con el templo Sensoji y qué decir de sus lujosas tiendas departamentales en Ginza hasta coloridos mercados callejeros en Harajuku, que la convierten en un paraíso para los amantes de las compras. Además, ofrece una variedad de entretenimiento, desde espectáculos de robots hasta conciertos y eventos culturales.

En este destino podrás encontrar una hospitalidad excepcional, sensación de seguridad, amabilidad de su gente y la eficiencia de sus servicios para hacer de tu estadía cómoda y acogedora.

Amsterdam, Países Bajos

Ya sea por su historia, su arte, su ambiente relajado o sus encantadores canales, Ámsterdam ofrece una experiencia única que vale la pena experimentar en este año que inicia. Puedes explorar la historia de la ciudad a través de sus canales y edificios históricos o en sus museos, como el Rijksmuseum y el Museo Van Gogh.

Aspecto de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. (Dreamstime)

Se trata de una ciudad multicultural con una gran diversidad de personas, lo que se refleja en su comida, festivales y eventos durante todo el año. Los cafés y los coffee shops son parte de la cultura local, además, sus bares y clubes nocturnos o el Barrio Rojo (Red Light District), conocido por sus vitrinas con luces rojas donde se encuentran trabajadoras sexuales, además de ser un área con bares y entretenimiento.

A pesar de ser una ciudad urbana, cuenta con parques encantadores y espacios verdes, como el Vondelpark, perfectos para relajarse y disfrutar del aire libre y no te olvides que es una ciudad muy amigable con las bicicletas, lo que hace que sea fácil y divertido explorarla pedaleando.

Berlín, Alemania

Una ciudad con una historia fascinante y una mezcla vibrante de cultura, arte y vida contemporánea. Cada rincón tiene una historia que contar, lo que hace que explorar la ciudad sea una experiencia enriquecedora y diversa. En verano se disputarán en el Estadio Olímpico cinco partidos y la final de la Eurocopa de fútbol 2024. Y en otoño, se celebrará el 35.º aniversario de la caída del Muro.

Los nuevos centros son el Fotografiska Berlin, el Museo de la Guerra Fría y el Museo de Alemania, y los que ofrecen nuevas exposiciones y experiencias son la Torre THF en el antiguo aeropuerto de Tempelhof y el Museo Deja Vu.

Vista panorámica de Berlín, Alemania. (Dreamstime)

Aquí, siempre hay mucho por hacer, como ir a la Puerta de Brandeburgo, símbolo de la reunificación alemana; Museo de Pérgamo, alberga impresionantes antigüedades; Muro de Berlín y East Side Gallery; la Isla de los Museos, sobre el río Spree con varios museos importantes, como el Museo Antiguo, el Museo Nuevo y la Galería Antigua o pasar un día en el Tiergarten, el parque más grande de Berlín, ideal para pasear, hacer un picnic o simplemente relajarse.

Roma, Italia

La ciudad está llena de tesoros históricos y culturales que reflejan su importancia como cuna de la civilización occidental, por eso te impresionará conocer el Coliseo, un anfiteatro icónico que data del siglo I d.C., famoso por ser el escenario de luchas de gladiadores y eventos públicos en la antigua Roma o el Foro Romano, con ruinas de templos, basílicas y edificios gubernamentales que muestran la vida de esa época.

Aunque no seas católico, te interesará conocer El Vaticano por su famosa Basílica de San Pedro, uno de los centros de la cristiandad y los Museos Vaticanos, que albergan obras maestras como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

Coliseo romano, en Roma Italia. (Dreamstime)

La Villa Borghese es un hermoso parque con jardines, museos, estatuas y una gran variedad de actividades culturales, mientras que la Piazza Navona es Una plaza histórica con tres fuentes impresionantes, rodeada de restaurantes, cafés y artistas callejeros.

La combinación única de cultura, arte, comida y hospitalidad italiana, harán que tu visita valga la pena.

Nueva York, Estados Unidos

Tiempo es lo que te faltará para conocer todo lo que ofrece este destino tan cosmopolita, una ciudad en constante cambio con eventos culturales, festivales y experiencias únicas que hacen que cada visita sea especial.

Times Square es un ícono de la ciudad con luces brillantes, teatros, tiendas y una energía vibrante las 24 horas del día; Central Park es in oasis verde en medio de la ciudad, perfecto para pasear, hacer un picnic, montar en bicicleta o simplemente relajarse.

La Estatua de la Libertad es un ícono de la ciudad de Nueva York. (Dreamstime)

La Estatua de la Libertad y Ellis Island son símbolos históricos de libertad e inmigración en Estados Unidos. El Empire State Building ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad desde su mirador en la cima.

Ofrece una gran variedad de museos de clase mundial, como el Museo Metropolitano de Arte (Met), el Museo de Arte Moderno (MoMA) y el Museo Americano de Historia Natural además de entretenimiento, gastronomía, teatro, compras y muchas cosas más que harán que te enamores de la ciudad.

Barcelona, España

La ciudad ofrecerá diversos conciertos a lo largo del año, por lo que puede ser un buen pretexto para visitarla si eres fan de Depeche Mode, Rammstein, Bruce Springsteen, Jonas Brothers, Olivia Rodrigo o Maná, entre varios más.

Ofrece una mezcla única de arquitectura, cultura, gastronomía y arte, como la Sagrada Familia, la icónica obra maestra de Antoni Gaudí y uno de los puntos de referencia más reconocidos del mundo. Su arquitectura única y su interior impresionante la convierten en una visita obligada.

Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, España. (Dreamstime)

El Parque Güell cuenta con paisajes surrealistas, mosaicos vibrantes y una arquitectura impresionante. También debes visitar Las Ramblas, una animada avenida peatonal llena de vida, con tiendas, restaurantes, artistas callejeros y mercados como La Boqueria.

El Barrio Gótico es el corazón histórico de Barcelona, con calles estrechas, plazas encantadoras, edificios antiguos y la impresionante Catedral de Barcelona. También puedes acudir a la playa de la Barceloneta, o subir al Montjuïc, una colina que alberga varios puntos de interés, como el Palau Nacional, la Fuente Mágica, jardines y el Castillo de Montjuïc.

Por supuesto, si eres amante del futbol tienes que acudir al Camp Nou, pues visitar el estadio del FC Barcelona es una experiencia emocionante.

Londres, Reino Unido

Este destino tan cosmopolita siempre ofrece algo especial y en este año tendrá la apertura de The Museum of Shakespeare, el cual será una experiencia interactiva permanente dentro de los restos arqueológicos de The Curtain Playhouse, Shoreditch. Se centrará en la cultura de Londres en el siglo XVI y en la vida e inspiraciones del famoso dramaturgo, mientras que el V&A East Storehouse ofrecerá a los visitantes la oportunidad de ir entre bastidores y ver cientos de miles de objetos más, antes de la apertura del V&A East en 2025.

La ciudad tiene muchísimos lugares impresionantes para visitar, empezando por el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarquía británica y donde se llevan a cabo los famosos Cambios de Guardia; la Torre de Londres que alberga las Joyas de la Corona y ha funcionado como palacio, prisión y lugar de ejecuciones.

Vista panorámica de Londres donde se aprecia el Big Ben y el río Támesis. (Dreamstime)

El Big Ben y el Parlamento, uno de los iconos más reconocibles del destino; la Abadía de Westminster, utilizado para coronaciones, bodas reales y entierros de figuras importantes; subirte al London Eye, Una noria gigante que ofrece vistas espectaculares de la ciudad desde las alturas. Imperdible es el Museo Británico por su vasta colección de arte y antigüedades de todo el mundo, incluyendo la Piedra Rosetta y las esculturas del Partenón.

La National Gallery y la Tate Modern, dos galerías de arte de renombre mundial que exhiben obras maestras de varios períodos artísticos. Covent Garden y Piccadilly Circus, áreas animadas y vibrantes llenas de tiendas, restaurantes, teatros y entretenimiento callejero o simplemente caminar y relajarse por Hyde Park y Kensington Gardens, dos de los parques más grandes de la ciudad, en fin, muchas actividades que harán que quieras alargar tu permanencia en Londres.