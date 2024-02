72 horas de romance en San Diego: un itinerario para enamorados

Con su cálido ambiente costero y su abundante mezcla de cultura y naturaleza, San Diego es el destino perfecto para una escapada romántica. Tan sólo imagínate tomando la mano de tu pareja, descubriendo juntos los encantos de esta vibrante ciudad, donde cada rincón promete ser el escenario de una historia de amor.

Desde las suaves arenas de sus playas hasta los elegantes restaurantes que miran al mar, ofrece el escenario ideal para celebrar el amor en todas sus formas.

Consiente a tu pareja con un plan de viaje premeditado para que no se pierdan nada de este fabuloso lugar. (Cortesía)

Esta ciudad californiana, con su variedad de actividades y lugares encantadores, es el lugar donde las parejas pueden reconectar y crear nuevos recuerdos juntos. Cenas a la luz de las velas, paseos al atardecer, cada día en San Diego está lleno de oportunidades para celebrar su amor y fortalecer su vínculo.

Déjate llevar por un viaje de tres días lleno de romance, aventura y momentos inolvidables:

Día 1, en el centro de la diversión

Comiencen su aventura un toque de lujo alojándose en The Pendry San Diego, ubicado en el barrio de Gaslamp Quarter, caracterizado por su gran energía. Después de un desayuno gourmet en el hotel, disfruten de una mañana de relajación en su spa, donde pueden consentirse con tratamientos para parejas que renuevan el cuerpo y el espíritu. Después, exploren las calles históricas del Gaslamp Quarter, llenas de tiendas, arte y arquitectura fascinante.

La comodidad y elegancia convergen en este hotel. (Cortesía)

Por la tarde, experimenten la belleza natural de San Diego con un picnic en el Kate Sessions Park. Preparen una canasta con delicias locales y disfruten de las más hermosas vistas de Mission Bay, el océano y la ciudad.

Después, pueden visitar Balboa Park, un verdadero oasis urbano. Aquí, pueden pasear por jardines meticulosamente cuidados, visitar museos o simplemente disfrutar de la arquitectura histórica y el ambiente sereno del parque.

Cierren el día con una cena especial en Mr. A’s, ubicado en lo alto del Manchester Financial Building en Banker’s Hill, este espacio cuenta con una vista panorámica de los rascacielos y la bahía de San Diego, así como un menú especial que promete deleitar cualquier paladar.

Después de la cena, descubran alguno de los tantos speakeasies de San Diego, como Realm Of The 52 Remedies o Young Blood, donde podrán disfrutar de cócteles artesanales en un ambiente intimo y sofisticado.

Día 2: romance y experiencias gourmet

Inicien el segundo día con un desayuno tranquilo en uno de los encantadores cafés de La Jolla, donde podrán disfrutar de vistas al mar mientras saborean delicias locales. Después, paseen por las calles de este elegante barrio, explorando sus boutiques y galerías de arte.

No se pierdan la oportunidad de visitar la famosa playa de La Jolla Cove, donde podrán ver las colonias de lobos marinos, nadar en aguas cristalinas o incluso hacer snorkel para ver de cerca la colorida vida marina.

Para el almuerzo, diríjanse a Sandpiper Wood Fired Grill & Oysters en La Jolla. Este restaurante casual es perfecto para disfrutar de ostras frescas y champaña, creando un ambiente relajado pero íntimo.

Posteriormente, visiten el Museum of Contemporary Art San Diego - La Jolla, el cual tiene una amplia colección distribuida entre galerías, jardines y terrazas con vista al mar.

El MCASD es una buena oportunidad para aprender sobre la vanguardia artística de San Diego (Maha Bazzari/Cortesía)

Para la cena, visiten Carlsbad y descubran el restaurante galardonado por Michelin Jeune et Jolie o el acogedor A.R. Valentien en The Lodge at Torrey Pines reconocido por su oferta farm-to-table, donde podrán brindar por su amor y los recuerdos creados durante este viaje.

Luego, vuelvan al centro de San Diego y recorran de la mano el Waterfront Park, mientras admiran las luces de la ciudad y reflexionan sobre los momentos más hermosos que han vivido en pareja.

Día 3, exploración y encanto

Comiencen su último día en Loews Coronado Bay Resort, donde podrán disfrutar de un desayuno con vistas al océano. Luego, dediquen la mañana a la relajación en la playa de Silver Strand, tomando el sol o dando un paseo por la orilla del mar. Para una experiencia más activa, consideren alquilar bicicletas y explorar los hermosos senderos que rodean el área.

Por la tarde, tomen el ferry de Coronado y diríjanse a Seaport Village para disfrutar de una sesión de compras en sus tiendas únicas, seguido de un almuerzo ligero en uno de sus pintorescos restaurantes junto al mar.

Aprovecha las mejores vistas de la costa mientras comes o disfrutas de una bebida con esta recomendación de restaurantes. (Mike Newton Photography/Cortesía)

Continúen su día explorando los encantos de barrios como North Park, epicentro de las cervecerías artesanales en esta ciudad californiana. En él, pueden hacer shopping en tiendas únicas, tomar un café en Communal Coffee o simplemente disfrutar del ambiente urbano de este animado vecindario.

Finalicen su escapada romántica en San Diego con una cena inolvidable en Animae, espacio donde la chef Tara Monsod ha sorprendido a propios y extraños con sus sabores, logrando llegar a la semifinal del prestigioso James Beard Award.

En este restaurante, el lujoso ambiente art-deco y un menú exquisito de cuatro platos con inspiración asiática e ingredientes de la mejor calidad les esperan para culminar su estadía en San Diego con broche de oro.

Con este itinerario, cada día en San Diego se convierte en una oportunidad para celebrar el amor, crear recuerdos inolvidables y disfrutar de experiencias únicas en compañía de esa persona especial.

Y es que esta ciudad no es solo un destino; es un recuerdo vivo que permanecerá con ustedes mucho después de haber regresado a casa. Lleven consigo el espíritu de esta ciudad: su pasión, su belleza y su capacidad creativa para hacer que cada momento juntos sea mágico.

