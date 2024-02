De la pantalla al coleccionista: El éxito internacional de Ping Solutions en productos para fans

Ping Solutions es una empresa de origen mexicano con presencia a nivel internacional que nos abrió sus puertas para conocer su historia y todo lo que hace para que los fanáticos atesoren o guarden algo de lo que ellos aman: un deporte, una marca o una película.

Moris Guterman, CEO y fundador de Ping Solutions, posa con Antonio Arellano, director de marketing y nuevos desarrollos . (Publimetro/Ignacio Campos)

Te interesa: Vive un San Valentín inolvidable en Texas

¿A qué me refiero? la primera vez que llevé al cine a mi hijo pequeño y vi uno de esos cubos palomeros de la película me encantó la idea de adquirir uno con la imagen del simpático Kung Fu Panda y desde entonces he adquirido varios, de aquellas cintas que más me han gustado; sin darme cuenta, colecciono estos cubos porque disfruto más las palomitas cuando veo algún programa en casa.

Kung fu Panda causó furor durante su estreno y no podían faltar diversos productos alrededor de su película. (Publimetro/Ignacio Campos)

Pasado, presente y futuro

Moris Guterman, empresario colombiano radicado en México desde 2004, se le ocurrió la idea por su amor al cine y esto dio pie para crear una empresa que se ha posicionado como líder en una nueva categoría de negocio que es el merchandising premium con el reconocimiento de marcas y licencias internacionales, así como grupos de coleccionistas.

Los productos conceptualizados, diseñados, desarrollados y distribuidos por Ping Solutions, se han colocado en el gusto de fans y coleccionistas como verdaderos objetos del deseo, al igual que comunidades de amantes del cine, cultura pop, tiendas de merchandising de hoteles, restaurantes y parques de diversiones conceptuales.

La empresa también ha hecho diversos productos relacionados a los queridísimos Looney Tunes. (Publimetro/Ignacio Campos)

La compañía trabaja con empresas de la industria cinematográfica como Cinépolis, Universal Pictures, Warner Bro., Nickelodeon, Paramount, Cartoon Network, Hasbro, 20th. Century Fox, Disney, DreamWorks, Marvel Studios, SEGA, Fisher’s, entre otras marcas y licencias internacionales.

La clave para llegar a esto ha sido crear productos únicos, que solo se puedan encontrar en el cine, pero siempre respetando la propiedad intelectual de las marcas y las licencias, además de cuidarlas como si fueran de su propiedad y respetando sus lineamientos, dando como resultado el mantener estas relaciones de largo plazo.

Te interesa: Sorprende a tu ser querido con obsequios inolvidables

La empresa cuenta actualmente con cuatro líneas de negocio consolidadas, incluyendo la más representativa que es la de los productos coleccionables, innovadores y únicos, pues han realizado un poco más de 200 para cada una de las películas con las que han tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de su historia, lo que les ha permitido estar actualmente en más de 30 países diferentes en los que más de 7 millones de personas les han comprado estos productos.

Figura coleccionable de Rocket Raccoon, de la película Guardianes de la Galaxia, se puede ver en las vitrinas de la empresa. (Publimetro/Ignacio Campos)

Actualmente cuenta con oficinas en México, Brasil, Argentina, Colombia y China, como puntos estratégicos para la comercialización internacional de sus proyectos y productos.

Desafíos 2024

Antonio Arellano, director de marketing y nuevos desarrollos de Ping Solutions, dice que “tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir retando a nosotros mismos en la creación de producto y en la creatividad de lo que hacemos en temas de colecciones para esta línea de negocio, que ha sido muy interesante su evolución, porque antes se podían ver los típicos vasos impresos y la cubeta impresa, pero hoy ya se pueden adquirir coches 3D que le caben unos nachos”.

Para la película Toy Story se realizaron diversos productos. (Publimetro/Ignacio Campos)

El directivo agrega que “este año no va a ser diferente, vemos muchos retos, vemos una evolución en la parte de la excelencia, de la exigencia de calidad, pues el consumidor se ha vuelto más exigente y esto requiere más atención al producto porque busca más los detalles en la historia que cuenta la película, entonces vamos a traer una propuesta este 2024 con productos mucho más interesantes hacia la parte de distintos targets”.

Incursionar en otros targets les abre un área de oportunidad porque hay más contenido alternativo lo que ayudaría a enriquecer la diversidad de producto que planean ofrecer en esta línea de negocio, de acuerdo con el resultado de un análisis realizado por la empresa que les indica un incremento del consumo en esta línea y por el cual la gente está dispuesta a pagar más por algo que realmente les guste y les apasiona.

Te interesa: Despierta la pasión y el amor con estas fragancias