Vive un San Valentín inolvidable en Texas

Según la Destination Wedding Specailist Association (DWSA) el Turismo de Romance va en aumento y qué mejor que disfrutar experiencias en el estado de la estrella solitaria en torno a bodas destino, entrega del anillo, luna de miel, renovación de votos, Baby Moon (último viaje antes del nacimiento del bebé), despedidas de soltera o soltero, aniversario de novios y casados, segundas nupcias o bodas de fuga.

Romance de aventura en la región del Big Bend

¿Qué podría ser más romántico que largos paseos en auto a través de impresionantes paisajes solo con tu amor? Planea una escapada romántica al Parque Nacional Big Bend, conecten con la naturaleza y contemplen noches estrelladas épicas, este viaje es ideal para amantes de la naturaleza pues podrán caminar por el desierto, relajarse en aguas termales, apreciar paisajes impresionantes, alejarse del bullicio de la ciudad y por la noche, ¡tendrán un asiento de primera fila para un espectáculo de estrellas sin igual!

Completa tu viaje con un road trip por Terlingua, Marfa y Lajitas

Consiente tus sentidos con la excelente oferta en vinos que ofrecen los mejores restaurantes de Texas (Cortesía)

Amor en los viñedos del Hill Country

Austin, la capital mundial de la música en vivo es la escapada de fin de semana perfecta en Texas para parejas que aman salir de fiesta. Además de su escena musical, sus atracciones garantizan diversión sin parar. No pierdan la oportunidad de ver la puesta de sol sobre el lago Travis o tómense fotos en el famoso mural “I love you so much”. Sigan su recorrido por Fredericksburg, conocido por su herencia alemana y su ubicación privilegiada a lo largo del Texas Wine Trail, es un favorito de la región del Hill Country. Vayan de una bodega a otra disfrutando de catas de vino y encontrando su nuevo favorito, suban hasta la cima del Enchanted Rock y hospédense en una de las lindas cabañas del The True Heart Hotel.

La selección de vinos de Becker Vineyards es mágica

La maravillosa experiencia que ofrece un paseo por el lago no tiene comparación (Cortesía)

Magia en la playa de la Costa del Golfo

Recorran las playas texanas desde South Padre Island a Galveston. South Padre Island tiene su lado romántico, contemplen bellos amaneceres o puestas de sol espectaculares, paseen a caballo por la playa, rescaten tortugas marinas en la isla en este pedacito de paraíso costero.

En Corpus Christi súbanse a un bote para ver cómo el sol se sumerge en el Golfo de México, este lugar tiene un poco de todo, desde museos hasta música en vivo y es ideal para relajarse, divertirse y disfrutar de la compañía de tu pareja.

Isla Mustang tiene un parque estatal, muchas playas a lo largo del Golfo de México, pueden pescar, viajar en cruceros de observación de delfines y contemplar las puestas de sol.

Embárquense en un crucero en Galveston, esta mágica isla ofrece diversión sin igual y riqueza gastronómica que deleitará sus sentidos. Para un hospedaje de ensueño, el Hotel Grand Galvez ofrecerá un paquete con desayuno completo a la cama y un detalle especial con rosas. Además, el nuevo buque insignia de Carnival Cruise Line que sale desde la Terminal 25 de los muelles de Galveston ofrece deliciosas opciones gastronómicas en su Emeril’s Bistro y viaja una semana por el Caribe desde Mahogany Bay, Costa Maya y Cozumel, México.

Este histórico hotel en Galveston los hará sentir en una película de Hollywood

Prepárate para crear recuerdos inolvidables bajo las luces nocturnas de esta hermosa ciudad. (Cortesía)

Explora el romance en Houston

Para las parejas que aman las grandes ciudades, Houston es absolutamente uno de los mejores destinos románticos en Texas. Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y está repleta de actividades y lugares a visitar, desde una increíble escena gastronómica hasta interesantes galerías de arte y, por supuesto, el Space Center de la NASA. Disfruten de naturaleza en el Buffalo Bayou Park y la imperdible Cisterna. Asistan a un espectáculo de ballet en el Performing Arts de Houston.

Este restaurante de la Chef Kiran Verma encantará sus sentidos

Disfruta de la arquitectura única de Texas (Cortesía)

Escapada de fin de semana en Dallas

Conocida por sus tiendas de lujo y excelente escena gastronómica, Dallas es la opción perfecta para pasear por el Arboretum, visitar el Museo de Arte de Dallas, admirar la vista desde la Reunion Tower, pasear por el Distrito de las Artes Bishop y disfrutar de una velada romántica en uno de los muchos restaurantes de autor.

Grapevine es una ciudad con encanto western con numerosas bodegas de vino, galerías de arte, diversión deportiva y shopping de diseñadores de moda locales.

Ve a la Torre Eiffel ¡en Texas! París, Texas está a 90 minutos de Dallas y te brindará una escapada peculiar pues podrás ver la Torre Eiffel, ¡con un sombrero de vaquero en la cima! Disfruten el día recorriendo las panaderías locales en busca de los postres más deliciosos y siéntanse como en Francia con la amabilidad texana.

Recorran las calles de Grapevine y disfruten vinos locales

Atrevéte a probar las experiencias inmersivas que ofrece este maravilloso lugar (Cortesía)

Celebra el amor en todas sus facetas en San Antonio

San Antonio es el único Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO en Texas por su rica historia es un destino fantástico para parejas. Exploren la ciudad, visiten las Misiones, el Álamo y lugares románticos como el Jardín Japonés, el Distrito Pearl, dejen su candado en el puente Love Lock Frence y den un paseo por el Riverwalk. Visiten la exposición Gaze en la galería Hopscotch que celebra la igualdad y la inclusión.

No pasen por alto la soleada ciudad de McAllen en el sur de Texas. Esta pequeña y acogedora localidad ofrece una escena gastronómica increíble con lugares lindos para pasear y disfrutar del aire libre.

Esta galería en San Antonio ofrece experiencias inmersivas de lujo.

Para aquellos que les gusta pasar sus noches bajo las estrellas, Texas ofrece paisajes nocturnos maravillosos. (Cortesía)

Resorts paradisiacos en Texas

Estos cuatro resorts de Texas ofrecen aislamiento con un toque de lujo para un fin de semana de unión y relajación.

A 30 minutos de Houston está The Woodlands Resort un paraíso para los amantes del golf y la relajación.

Collective Retreats Hill Country en Wimberley (a 60 minutos de Austin) ofrece glamorosas estancias en tiendas de safari que incluyen una cama king-size y estufa de leña, te llevan el desayuno a la cama y una cena de la granja a la mesa. Por su ubicación, explorar las numerosas bodegas y recorrer las galerías de arte del Hill Country.

A 10 minutos del Parque Nacional Big Bend se encuentra Willow House en Terlingua. Tiene 12 cabañas lujosamente decoradas con cocina equipada, parrilla y espacio para hacer fogatas. Aventúrense en los parajes del parque y disfruta del encanto del Pueblo Fantasma de Terlingua.

Relájense en Camp Coyoacan en Port Aransas sobre la Costa del Golfo de Texas. Ofrece yurtas y bungalows de colores brillantes a solo 15 minutos a pie de la playa. Alquilen una bicicleta para pasear por la ciudad, practiquen pesca, observación de aves o disfruten de la gastronomía en uno de los restaurantes locales.

