Ollivier Savéo, el diseñador detrás del smartphone inspirado en un Rolex

El binomio perfecto entre la elegancia atemporal de Rolex y la innovación disruptiva de realme ha dado a luz a un dispositivo tecnológico que redefine los límites de la sofisticación móvil, el nuevo12 Pro+ 5G, un smartphone que combina un potente telefoto con un rendimiento excepcional.

Este telefóno lleva el diseño a otras alturas y es Ollivier Savéo el encargado de plasmar la elegancia y el espíritu aventurero en este dispositivo.

Ollivier Savéo capturó la elegancia de los relojes de lujo. (Cortesía)

Savéo, aclamado como el maestro internacional del diseño de relojes de lujo, fue coronado como Meilleur Ouvrier de France en la categoría de Joyería – Metales Preciosos en el año 2000. Esta distinción, conferida por los líderes destacados de la industria, lo ha capacitado para liderar varios grupos de Alta Relojería y Joyería durante quince años, dejando su huella en marcas de renombre como Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling y Quentin.

Manufactura maestra. (Cortesía)

Trabajo artesanal

Ahora, siguiendo la tradición relojera del siglo XVIII, dio vida a la imagen de este celular con los mismos efectos llamativos y la misma atención al detalle como si hubiera creado uno de sus reconocidos relojes.

Savéo cuidó los aspectos más finos y combinó la simetría perfecta con innumerables horas de corte y pulido para lograr un diseño que ahora está cautivando a los usuarios.

“La belleza de la precisión” así define en primera instancia dicho trabajo. “Precisión para mí no es lo mismo que exactitud cuando te comprometes con tu alma en todos los detalles creas algo de calidad eterna. En esta asociación para la serie 12 Pro quería capturar la precisión del tiempo para un elemento de diseño clásico”, afirmó el reconocido artista.

Un trabajo que requirió de mucha dedicación y creatividad. (Cortesía)

Así observarás un bisel texturado dorado conformado por 300 ranuras triangulares elaboradas con tal precisión que se combinan para lograr un efecto brillante al mirarlo, mientras su esfera pulida en forma de rayos de sol, crea el clásico efecto de los relojes de lujo.

Cierra su sofisticado diseño el denominado Brazalete 3F, patrones de diamantes cuidadosamente ensamblados que recorren la parte posterior del teléfono y le otorgan un toque de alta gama.

Por su parte, la piel vegana premium que lo envuelve, le da una sensación suave al tacto volviéndolo resistente al polvo y al desgaste para que tengas una experiencia lujosa y duradera.

Así cada curva, acabado y detalle del teléfono ha sido meticulosamente diseñado para reflejar la artesanía y el prestigio característicos de Rolex.

Calidad cinematográfica

Sin embargo, la magia de este nuevo smartphone se complementa también con una fotografía de retrato inigualable y una cámara completamente calibrada por el también reconocido director de fotografía y ganador del Oscar, Claudio Miranda.

Esta asociación dio como resultado una experiencia de cámara verdaderamente cinematográfica para brindar tres filtros únicos inspirados en películas icónicas y así mejorar el tono, el estilo y el color.

Claudio Miranda también aportó toda su experiencia como fotógrafo en este nuevo dispositivo. (Cortesía)

Por lo tanto, disfrutarás de un storytelling de mayor calidad, una corrección de color única junto con una relación de aspecto de 2.39:1 y un ajuste de bokeh de nivel cinematográfico para capturar retratos de película que te permitan expresar tu gusto personal.

“Es un gran momento para ser director de fotografía con todas estas nuevas herramientas que están disponibles para nosotros. Esta serie tiene una cámara de periscopio que podría lograr una calidad de nivel de película y retratos. De esta forma, puedes tomar fotografías en pantalla panorámica que son perfectas para contar historias cinematográficas”, señaló Miranda.

Tendrás tomas más realistas y naturales. (Cortesía)

La lente de Periscopio amplía los límites de la fotografía con teleobjetivo con mayores capacidades de zoom y más calidad fotográfica además de un súper estabilizador óptico avanzado para lograr tomas estables sin trípode. Con todo esto no tendrás que preocuparte por la calidad de tus fotografías ya que el 12 Pro+ garantiza que a cualquier distancia tus imágenes saldrán nítidas y perfectamente compuestas.

¿Cómo se logran estas colaboraciones artísticas y tecnológicas?

Básicamente es un trabajo que hace el despacho de diseño de realme que se encuentra en China y el cual surgió gracias a la idea de dos creativos que tuvieron la iniciativa de personalizar los teléfonos para hacerlos más atractivos al usuario. Por ello, siempre están en búsqueda de tendencias, opciones y lo que la gente quiere en cuestión de diseño.

“Gracias al trabajo que ha realizado el design studio y la aceptación que tenemos con el público joven es que nuevos artistas y diseñadores industriales también buscan colaborar con nosotros para ofrecer su arte y llevarlo a más personas en el mundo. El propósito que tiene el design studio es darle a cada dispositivo una característica única. Así, según el producto a lanzar se busca el tipo de colaboración. Ahora como bien saben, la serie numérica ha ido mejorando a un nivel más premium y por eso, esta vez buscamos a Ollivier Savéo para que fuera la persona encargada de crear este teléfono inspirado en la relojería suiza”, afirmó Jesús Mejía, PR Manager de realme.

Con un mejor rango dinámico en su clase con colores e iluminación realistas. (Cortesía)

Y es que desde que la marca llegó en México ha trabajado de la mano con los usuarios para aterrizar más los productos.

“Nos estamos reinventando para hacer productos más reales que cubran esa necesidad del usuario y puedan tener un dispositivo con el que se sientan confiado, a gusto, que lo puedan presumir y que le saquen todo el provecho, pero sobre todo, que no afecte su bolsillo y no por el hecho de no tener un presupuesto muy alto se tengan que quedar con las ganas de probar algo con buena calidad y con tecnología premium”, concluyó.

Cuenta con procesador Snapdragon 7s Gen 2 5G. (Cortesía)

Algo más de este flagship

Tres cámaras con mucho más perspectivas. El 12 Pro+ 5G ofrece una calidad fotográfica sin pérdidas al disparar entre 0.6X-6X y lleva la experiencia fotográfica más lejos que nunca con la capacidad de alcanzar un rango máximo de 120X.

Poderoso. Con el procesador Snapdragon de 4nm, obtienes un enorme potencial de energía combinado con un bajo consumo de energía, para una experiencia confiable, ágil y eficiente.

Sistema de refrigeración 3D VC. Al adoptar un sistema de refrigeración VC de 3394 mm² que cubre las principales fuentes de calor de la placa base, se obtiene un aumento importante en la eficiencia de disipación de calor, para una experiencia de juego mejorada que se mantiene frio en la acción.

Combinación ganadora. Carga del 1 al 50 % en solo 19 minutos, para obtener energía cuando más la necesites. Y, combinado con una enorme batería de 5000mAh, puedes usar tu teléfono con la tranquilidad de que fue diseñado para funcionar durante todo el día.

