Saborea en cada bocado la pasión por la parrilla a la italiana

Fiamma es un auténtico asador italiano, ubicado en Av. San Jerónimo 369 que abrió sus puertas hace un par de meses con la intención de preservar la sensación de compartir alimentos caseros entre familia y amigos, para provocar los gratos momentos que se suelen dar al compartir la mesa.

¿Cómo es el lugar?

El lugar te va a gustar porque es muy bonito, en su decoración predominan los tonos ocre que contrastan con el mobiliario en tonos madera y las sillas verdes y amarillas, grandes ventanales que iluminan los interiores, columnas de ladrillo, jardineras colgantes en los techos y una terraza donde vas a querer pasar horas enteras y tomarte todas las fotos posibles para presumirla en tus redes sociales.

En la terraza no sentirás el transcurrir del tiempo. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Qué sirven?

Todo en su menú se ve muy rico y se divide en aperitivos o entradas, pastas y ensaladas, platos fuertes, pizzas y postres, en los que seguramente encontrarás algo que le dé de lleno a tu antojo.

Cóctel Amore Mío, a base de mezcal y jugo de naranja para calmar tu sed. (Publimetro/Ignacio Campos)

En lo que veíamos su amplio y apetitoso menú, mi acompañante y yo pedimos de su coctelería un Aperol Spritz y el Amore Mío, a base de mezcal y jugo de naranja que estaban bastante refrescantes y muy bien preparados para mitigar el calor que se sentía al mediodía.

Esto fue lo que probamos

Muy amablemente el capitán de meseros nos recomendó probar los Arancini, sugerencia que tomé no muy convencido por experiencias pasadas donde estos no me convencieron porque los sirvieron muy grasosos o el arroz demasiado grueso, pero como dijo que era de lo mejor del menú, acepté su propuesta.

Por ningún motivo dejes de probar sus exquisitos arancini. (Publimetro/Ignacio Campos)

¡Qué gran acierto! El sabor de los arancini es exquisito porque son preparados con ralladura de limón y miel de abeja, para humectar el arroz, a la que le agregamos una mermelada picante de jitomate que sirven por aparte para potenciar aún más el sabor. Tan solo con esta entrada, te darás cuenta de la maestría del chef Abel Hernández.

Entusiasmados con este gran comienzo pedimos la coliflor rostizada para comprobar la utilización del fuego y, puedes estar seguro que te va a encantar porque la preparan con tahini (pasta elaborada con semillas de ajonjolí), gremolata (salsa verde preparada con ralladura de limón) servida en una base de salsa romesco y encima ralladura de limón amarillo y piñones dando como resultado una excelente combinación que remata con un delicioso sabor ahumado ¡Tienes que probarla!

El sabor ahumado de la coliflor rostizada te va a encantar. (Publimetro/Ignacio Campos)

Platos fuertes y nuestra sugerencia

De plato fuerte puedes pedir un bistec a la florentina, una milanesa pomodoro, un pollo rostizado o un pescado a la sal, o sea, opciones hay muchas, pero nosotros nos fuimos por un spaghetti frutti de mare preparado con salsa marinera, camarón, almeja y mejillón y la clásica pizza Margarita con la que pudimos comprobar lo bien que manejan el horno para su elaboración.

Spaghetti frutti di mare con camarón, almeja y mejillón. (Publimetro/Ignacio Campos)

Hay 14 diferentes tipos de pizzas de diferentes precios e ingredientes como la de trufa, que es la más cara del menú; o la de estofado de res, más interesante de probar porque lleva pimientos de padrón y rabo de toro; o la de dátiles, que lleva este fruto, además de tocino y queso mozarella.

La pizza Margarita Fiamma lleva jitomate heirloom, queso mozarella y albahaca genovesa. (Publimetro/Ignacio Campos)

Conclusión

Fiamma es una auténtica grigliata (parrilla) italiana en la Ciudad de México, que se erige como un espacio que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma por su cocina inspirada en el fuego y en la experiencia de compartir alimentos tradicionales en un ambiente cálido y hospitalario para que disfrutes por igual si vas en pareja, con amigos o para una comida de negocios o trabajo.

El restaurante es bastante agradable, los precios son justos para la calidad que te sirven, la atención impecable y mi recomendación es que te des la oportunidad de conocer este refugio gastronómico donde los lazos se fortalecen alrededor de una mesa bien servida. ¡Buon appetito!

Fiamma Restaurante

Av. San Jerónimo 369, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón.

IG: @fiamma.rest