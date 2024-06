Consiente a tu paladar con un extra añejo digno de grandes maestros

El año 1974 para muchos es recordado por las creaciones y sucesos que marcaron una época y que hoy en día siguen estando presentes en la memoria de millones de personas. En el ámbito musical, la banda americana integrada por Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss lanza su álbum debut y uno de los más famosos de su discografía.

Y para recordar grandes sucesos que marcaron el año, a partir del 2017, Maestro Dobel 50 presenta una nueva edición limitada y coleccionable que honra acontecimientos inspiradores ocurridos cincuenta años atrás.

El estuche y la botella son sumamente elegante. (Cortesía)

En este contexto, en este mes se llevó a cabo la presentación de Maestro Dobel 50 Extra Añejo -1974-. Un tequila que reconoce la importancia del tiempo por su sabor y aroma, con un terminado único en barricas previamente utilizadas para vinos Marsala y Moscatel.

Maravilloso 1974

El 6 de abril de ese mismo año, uno de los grupos más famosos de Suecia, gana en Brighton, Reino Unido, la XX Edición de Eurovisión gracias a su popular tema Waterloo. Mientras que el 13 de julio nace en Budapest, el arquitecto y profesor Ernö Rubik quien inventó el famoso cubo rompecabezas tridimensional, el cual después se convertiría en uno de los juguetes más populares de la historia.

Se rodea de aromas a caramelo de anís, cáscara de limón cristalizado, mandarina dulce, así como nueces tostadas y garapiñadas...¡una delicia! (Cortesía)

Por otro lado, el compositor Barry White llegó al puesto número 1 en los sencillos estadounidenses con la canción Can’t get enough of your love, baby. El 20 de diciembre se estrenó el clásico cinemátrografico El Padrino II, la cual es considerada como la mejor secuela de todos los tiempos y un año después ganó el premio más famoso de la industria del cine como Mejor Película.

Elixir conmemorativo

Sin duda hay años que marcan una diferencia y con esto en mente Maestro Dobel 50 edición -1974- presenta un tequila extra añejo diferente, producto de creatividad, innovación, conocimiento e intuición, pero sobre todo de maestría en el arte de hacer tequila.

Un tequila resultado del respeto por la tierra y los agaves, del conocimiento que implica crear un tequila de gran calidad, reflejo de la constante búsqueda de nuevas expresiones para esta gran bebida.

Se utilizan solo agaves que son sumamente cuidados para que pueda alcanzar una madurez plena, cada uno es cosechado a mano para obtener así la mayor calidad de azúcares y notas a agave que permitirán al Maestro Tequilero dotar a cada tequila de gran cuerpo.

Esta excepcional edición, 1974, integra los mejores extra añejos de la casa, madurado en barricas previamente utilizadas para vinos Marsala y Moscatel.

Este tequila presenta una nueva edición limitada y coleccionable que honra acontecimientos inspiradores ocurridos cincuenta años atrás. (Cortesía)

Este tequila edición especial se rodea de aromas a caramelo de anís, cáscara de limón cristalizado, mandarina dulce, así como nueces tostadas y garapiñadas como complemento a los aromas a tabaco, pimienta gorda, cuero y Palo de Brasil que le dan frescura y complejidad, redondez en boca y elegancia en el retrogusto.

En boca, las notas se elevan hacia nuevos horizontes, manteniendo la expresión de agave cocido, en un primer plano, y profundizándose hacia el marrón glaseé, el chocolate con leche y un sutil recuerdo a clavo y gardenias.

A primera vista destaca su intensa tonalidad ámbar con matices cobrizos y de oro viejo, que muestran su largo proceso de maduración en la exclusiva selección de barricas. Su nariz es una travesía alrededor de los dulces mexicanos: cocada, higos, naranja cristalizada y ate de membrillo que se complementan con especias como la canela, nuez moscada y vainilla en vara.

En definitiva, se trata de un tequila robusto y denso en copa, con gran adherencia y untuosidad que muestra el excepcional añejamiento de esta edición limitada y coleccionable.

La edición 1974 estará limitada a 10 mil piezas, es el balance perfecto entre la expresión de nuestra tierra, sus agaves, el trabajo de manos expertas, así como el cuidado y selección de barricas extraordinarias para crear un icónico destilado.