¡Imprudente! Motociclista es atropellado por un taxista al intentar hacer un caballito

Un video grabado por unos motociclistas de la CDMX, se volvió viral en redes sociales, luego de que uno de ellos terminara siendo atropellado por un taxista tras haber intentado realizar un caballito y perder el control de su vehículo.

Las imágenes grabadas por uno de los bikers y subido al canal de Youtube Hanzel Motovlog, dejaron evidencia de como ambos conductores venían retándose a realizar trucos con las motos, hasta que uno de ellos lanzó el desafío de hacer un caballito y circular en una rueda.

Ante el reto el protagonista de la caída aceptó hacerlo, no sin antes mencionar que ese truco no le salía del todo bien y no sabía hacerlo, paradójicamente unos segundos después de sus palabras el hombre acabó atropellado.

Tras el golpe varios curiosos se acercaron al motociclista para verificar su estado de salud y afortunadamente se encontraba bien y solo habían sido daños menores y materiales.

Motociclista intenta hacer un caballito y termina atropellado Por la imprudencia del motociclista el accidente casi termina en tragedia (Captura de pantalla)

El video causó polémica por que muchos calificaron el acto como irresponsable, pues además de exponer su integridad física, el motociclista no pagó los daños al taxista pues al pasarse la luz roja el fue completamente culpable, lo que desató las criticas de los usuarios.

