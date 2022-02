Civiles ucranianos entrenan con rifles de madera ante la tensión que existe con Rusia

Miembros de la Unidad de Defensa Territorial participaron el domingo en un entrenamiento de campo en Kiev. Los ejercicios, iniciados por el líder del partido de extrema derecha Cuerpo Nacional, Andréi Biletski, y el Estado Mayor de la Defensa Pública, reunieron a varios miembros de movimientos patrióticos y voluntarios.

Elementos del ejército adiestraron a personas civiles (Getty Images)

Hombres y mujeres se entrenaron con ametralladoras de madera falsas en el territorio de la fábrica abandonada Atek y corrieron por una pista de obstáculos.

Mujeres también participaron en el programa ante la tensión que existe con Rusia (Getty Images)

En la página web oficial del partido del Cuerpo Nacional se informa que los “instructores con experiencia de combate” realizaron un entrenamiento táctico y paramédico. El objetivo del entrenamiento era prepararse “para combatir al enemigo”, según la misma fuente.

Entre las personas que realizaron el entrenamiento habían menores de edad (Getty Images)

“La Federación Rusa sigue acumulando tropas en las fronteras con Ucrania, los datos de la inteligencia extranjera indican las intenciones del Kremlin de lanzar una invasión abierta. Mientras tanto, nuestro Gobierno no está tomando ninguna medida adecuada para preparar al país y a la población para que estén listos para defenderse ante la ocupación. En estas condiciones, debemos confiar en nuestras propias fuerzas y, en caso de una ofensiva rusa abierta, estar preparados para rechazar al enemigo”, informó el Cuerpo Nacional en un comunicado.

El jefe adjunto del Departamento de la Milicia Popular de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, declaró el miércoles que las organizaciones nacionalistas ucranianas están reclutando a personas con experiencia de combate en Donbás para enviarlas a la línea del frente. Basurin añadió que los servicios de inteligencia registraron la llegada de escalones con suministros de gasolina, aceite y lubricantes, así como con municiones destinadas a reponer las existencias militares operativas de las Fuerzas Armadas de las brigadas ucranianas situadas en la línea de contacto.

Las personas se reunieron para recibir la capacitación ante el posible ataque de Rusia (Getty Images)

El viernes, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró que el pánico por las tensiones rusas está causando factura a Ucrania.

“¿Tenemos tanques en las calles? No. Pero la sensación es esa si no estás aquí... En Inglaterra, Alemania, Francia, Lituania -hablé con el presidente lituano y otros líderes- la imagen que crean sus medios de comunicación de que tenemos tropas en las carreteras, tenemos movilización, la gente se va, no es así. No necesitamos este pánico. Y este es un punto muy importante”, declaró Zelensky.

Pese a no contar con armas reales, algunos hombres acudieron con vestimenta de camuflaje (Getty Images)

El sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también declaró que los medios de comunicación habían creado un pánico injustificado en torno a la situación en Ucrania.

