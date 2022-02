Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez disfrutan de “Sexo, Pudor y Lágrimas 2″

Jorge Salinas llegó entusiasmado al cine Tonalá junto a su esposa Elizabeth Álvarez a una proyección especial de la cinta “Sexo, Pudor y Lágrimas 2″, historia que en la que él fue protagonista hace 20 años y ahora esta secuela viene a mover a las nuevas generaciones con temas más abiertos al amor.

Al preguntale si esta segunda parte cumplirá con las expectativas al respecto de la la primera dijo que no, que la supera por mucho. “Me queda claro que esta película supera por mucho la que hicimos nosotros”, dijo a JDS a su paso por la alfombra roja donde llegó con cubrebocas para disfrutar de esta película que sólo se podrá ver por el canal de paga HBO Plus.

Recordó aquel desnudo de la primera historia, esta vez “el productor no quiso y se le respeto yo hago lo que digo el guión”, indicó indicó sonriente, además de que en esta nueva historia son los hijos de los protagonistas quienes ahora muestran cómo se viven las relaciones de amor donde hay más apertura como una relación compartida con un transgénero.

Instagram: @cuquitaoficial_

En cuestión de su salud por el dolor se ciática que padece desde hace años le da miedo operarse de la columna que en su caso ya es necesario. “Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía”, por lo que decidió tomar otras alternativas complicada son cuatro niveles tomar terapias alternativas para calmar el dolor que le han causado varios incidentes como “caidas de caballo, de moto, pero ahorita estoy bien, no me metí analgésico y por el momento no quiero”.

Asimismo, habló por primera vez de la muerte de su papá, tema que mantuvo en secreto durante los dos últimos años. “Si se murió el dia 12 de febrero, lo guarde porque me dolio en el alma, estaba yo grabando terminé mi dia de grabación me fui al sepelio y me dolio mucho, no quise compartirlo, pero gracias por haber respetado ese momento de dolor”.

Por su parte Elizabeth Álvarez dijo sentirse orgullosa de su marido y desde que lo vio en esa película se dio cuenta que Jorge es uno de los mejores actores de México.

“Yo creo que todas los que vimos la belleza de Jorge pero más que nada el talento actoral, no estaba dando una súper alerta roja de que México nos estaba dando un super actor que se llama Jorge Salinas y nos iba a dar mucho material para verlo y en esta película va a dejar claro el pedazo de actor que es”, dijo contenta la ojiverde quien tiene dos hijos ahora con el actor y está decidida a estra con el hasta que la muerte los separe.

Expresó que ella respeta las decisiones que tome en cuanto a su salud y cuida de él lo que se requiera. “Me encanta ver a Jorge como esta verlo guapo, talentoso, sano es el papá de mis hijos y quiero lo mejor para él, me siento muy orgullosa de mi esposo que si le duele la espalda, está enfermo hoy lo importante es su trabajo y por eso estamos todos reunidos aquí”, apuntó la actriz quien está en grabaciones de una serie.

Te recomendamos ver:

Lo más visto en PublimetroTV: