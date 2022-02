Por boletos de Bad Bunny, joven vende su carro pero no alcanzó ni uno

La fiebre por los conciertos de Bad Bunny, continúa en nuestro país, esta vez un joven se volvió viral en redes luego de contar la historia de cómo perdió su vehículo con tal de obtener boletos para ver al artista puertorriqueño.

El joven contó qué para obtener una entrada vendió su único medio de transporte, y para guardar la evidencia grabó todo el proceso de venta hasta el momento en que se despidió de su vehículo.

Posteriormente con dinero en mano procedió a conseguir los boletos y cumplir su sueño de ver al conejito malo, y como todos los fanáticos que esperaban obtener una entrada tuvo que esperar en la fila virtual del portal que proporciona dichas entradas.

Para su sorpresa y luego de bastante tiempo de espera y a ver avanzado bastante en el proceso, el joven se llevó la mayor decepción de la vida y no pudo conseguir la tan preciada entrada, reflejando su tristeza pero en este caso al doble, pues no solo no verá a Bad Bunny si no que también se quedó sin carro y ahora tendrá que usar otras formas de transporte.

Amante de Bad Bunny Así fue la aventura que terminó con un mal sabor de boca para el joven (captura de pantall)

La historia fue tan viral que los usuarios se han unido con la intensión de lograr que el cantante pueda conocer la situación del joven y lo pueda invitar al concierto, pero eso hasta el momento no ha ocurrido y espera que pueda lograrse la meta.

