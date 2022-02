“Es mi herramienta de trabajo”: Pasajero implora a ladrones por su mochila tras asalto a combi en Valle de Chalco

😡 😡 No, esta pesadilla no termina…



A punta de pistola, 3 sujetos asaltaron así a pasajeros de una combi del transporte público en la autopista México-Puebla, en Valle de Chalco.



Incluso una de las víctimas implora porque no le roben la mochila de su trabajo.@Pueblaonline pic.twitter.com/ibYWpkffRy