¡Eso sí es amor! Pareja se disfraza de Shrek y Fiona; idea se viraliza en TikTok

El matrimonio es uno de los compromisos más importantes en una relación. Algunas personas piensan que el felices por siempre sólo pasa en las películas, pero no en todas. No en Shrek.

Rocío compartió mediante su cuenta de TikTok (@rocio_hr23) el evento donde tanto los novios como los invitados, se disfrazaron de un personaje de la mítica historia del ogro.

En la grabación se visualiza al matrimonio recibir a todos sus familiares, para después dirigirse en su carroza de cebolla rumbo al lugar donde se celebraría la fiesta.

Brujas, magos, gatos con botas, hadas, y dragones fueron algunos de los presentes en el especial día. El atuendo era tan único que el esposo contaba con la forma idéntica a la del personaje verde animado.

Una manera tan única e irrepetible fue el resultado de un día tan bonito y representativo para la pareja que entiende que los ogros son como las cebollas, tienen capas y lo que importa es lo del interior.

Las grabaciones rápidamente se volvieron viral, sumando más de siete millones de producciones y miles de mensajes y reacciones. Dentro de los comentarios se pueden leer muchas felicitaciones, muchos halagos, Algunos de los mensajes a destacar, son: “Si mi boda no es de Shrek no quiero nada” o “Wey, por si no te lo conté, este es mi sueño”.

