Hay que mirar al sur y sureste del país y descentralizar la información sobre violencia de género: Marcela Guerra llega a #NMTalks 

Veracruzana y Exatec, Marcela es una de las mujeres que está haciendo un trabajo sobresaliente en el Estado de Veracruz para visibilizar la desigualdad que aún existe en esta entidad y sobre todo para contar mediante la ciencia de datos, que es su especialidad, los hechos de violencia contra las mujeres que aún existen en algunas entidades del país.

Para ella, el trabajo más importante es descentralizar la información y subdividirla, junto con otras compañeras se especializan en puntos específicos, como en su caso la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en su Estado; pero también existen otros colectivos estudiando y analizando por ejemplo, los derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres o la subdivisión de las estadísticas de violencia a mujeres pero también a los grupos de la comunidad LGBT+.

“Para mí era importante visibilizar Veracruz, porque me parece que el conocimiento está muy centralizado, si vamos a los análisis de estadística los vamos a encontrar en CDMX, en Aguascalientes, en Monterrey; realizar estos análisis de datos pero descentralizados, también llevarlos en el sur, en el sureste, y obviamente ubicándome en el Estado de Veracruz que tenemos dos alertas de género y hay una tercera solicitud por violencia ya con una variante de desaparición”. Afirmó Marcela.

La analista es puntual al afirmar que no hay que considerar al grupo de mujeres como un grupo homogéneo, ya que hay mujeres que atraviesan distintas categorías y es ahí donde el análisis de datos permite mostrar que ciertos sectores siguen siendo oprimidos en ciertos aspectos más que a otros, dependiendo de las categorías en las que sean situados y estos sectores no podrán ser visibilizados si no hay un análisis que obligue a la sociedad a verlo para que después puedan lograrse políticas públicas que logren hacer el verdadero cambio que busca el movimiento.

Marcela nos hace una invitación a buscar el Hashtag #Rladies en todas las redes sociales, para sumarnos a la información vertida por todas las compañeras del feminismo de datos que están constantemente presentando nuevos proyectos para que mediante estos números podamos con pruebas, mostrar que aun hay mucho trabajo por hacer para lograr que nuestra sociedad esté libre de violencia y cerrar la brecha de género.

Marcela Dolores Guerra Osorno (Cortesía)

