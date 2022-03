Ricardo Anaya llama mentiroso a AMLO por prometer gasolina a 10 pesos el litro y no cumplir

Como cada semana el ex candidato presidencial Ricardo Anaya cuestionó y recriminó al presidente López Obrador la situación actual del precio de gasolina en el país, recordando que el mandatario prometió precios bajos, lo cual no ha cumplido.

En esta ocasión Anaya realizó su video, para según él desmentir la “bola de mentiras” que han sido difundidas en redes sociales, y mencionada por el mismo presidente, respecto a su postura sobre la extracción del petróleo.

¿Por qué prometió AMLO en campaña que la gasolina costaría 10 pesos por litro? Por mentiroso, porque quería que votaras por él, porque el poder y la popularidad son lo único que le importa. Aquí mi respuesta a las mentiras de los últimos días. 👇 pic.twitter.com/mrUCKUHJEB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 21, 2022

“Fíjate, ahora resulta que yo dije que ya no tenía sentido sacar petróleo. Y, que en cambio, el visionario de López Obrador anticipó que iba a subir de precio. Hasta para mentir y manipular son malos. Fue exactamente al revés”, reiteró Anaya.

En su defensa el político queretano, reveló imágenes donde él aseguraba que el gobierno debía hacer es sacar petróleo y vender de inmediato, y fue el presidente quien aseguró que México no debía “extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas. Esto es, dejar petróleo para las nuevas generaciones”.

Por lo que Anaya afirmó que esa idea era vivir en el pasado, pues las nuevas generaciones ya no utilizarían combustibles fósiles, si no energías alternativas, “¿Guardar petróleo para las nuevas generaciones?”, cuestiona Anaya, “¿esas que van a usar coches eléctricos porque ya no se van a fabricar vehículos de gasolina?”. Recalcó.

Además señaló que esas ideas y prácticas son una clara señal de no entender al mundo, pues es tener ideas viejas y no ver a futuro. Sumado a esto también recordó la promesa del presidente de bajar los precios del combustible, cosa que no ha sucedido y que afirma solo fueron mentiras y promesas no realizadas.

“Ahora, ya que estamos hablando de gasolina, lo que sí nos prometió López Obrador, y de eso no hay duda, fue que la gasolina iba a costar 10 pesos”, recordando que esa promesa no se ha cumplido.

