¡Esa no la veníamos venir! Quinceañera llega en grúa a su fiesta

¡Oh, divina juventud! Sin duda, es un regalo que la vida nos da y que pocas veces sabemos apreciar con todos sus encantos. Desde los primeros amores, las primeras borracheras e incluso los primeros viajes; todo eso y más llega cuando estamos en la flor de la juventud.

Si la juventud es un regalo divino de la vida, la fiesta de los XV años, es otra cosa que -al menos los mexicanos- estamos muy orgullosos de celebrarlo. Desde el vestido, los chambelanes, el último regalo, el vals, esta festividad es icónica y todas las familias tienen algún recuerdo imborrable en su memoria que los remonta a esos primeros 15 años de alguien.

Pero, lo que no teníamos contemplado, es cómo celebran esto en otros países, como ocurrió en Bolivia, dónde una quinceañera decidió romper con todos los protocolos ya conocidos de esta festividad y llegó en una grúa a su fiesta.

Quinceañeras (Christopher Prentiss Michel)

¡Así como lo lees! Una joven decidió llegar a su fiesta de una forma peculiar, dejando impactados no solo a los asistentes, si no, a todo el internet. Con la canción “Quinceañera” que popularizó la banda Timbiriche, vemos como la chica baja lentamente mientras los invitados graban el icónico momento, ¿quién no quisiera vivir algo así?

Aún no se sabe de dónde salió la peculiar idea de la quinceañera para llegar así a su fiesta, pero el video que fue difundido en la cuenta de Tiktok de Diego Fort ha logrado tener más de 4 millones de visualizaciones y le ha gustado a más de 629 mil personas, ¿hay talento, sólo falta apoyarlo?

