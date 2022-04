Tiktoker causa controversia al mencionar que no invitará a infantes a su boda

A través de un video @aleportugal_ generó polémica por sus declaraciones al mencionar que es lo que no ocurrirá en su boda; dentro de esa lista mencionó que no permitirá la entrada de menores de edad.

Las imágenes se volvieron virales por las polémicas declaraciones que dio Alejandra, pues, una de las condiciones que puso para poder asistir a su boda es no llevar niños, lo que dividió los comentarios de los seguidores.

Los usuarios de redes sociales se confrontaron en los comentarios por el modo de pensar de Alejandra Portugal, quién puso a discusión un tema que en los últimos años ha resultado delicado. Unos internautas estaban de acuerdo, cuando otros mencionaban la por empatía que podría tener la chica al no tener en cuenta a las parejas que no tienen con quién dejar a sus hijos.

En un segundo video, Alejandra trató de esclarecer los temas más controversiales del video que se hizo viral; mencionó que el tema de los niños no está en discusión, además de que ella aún no está comprometida y mucho menos está cerca de casarse. Agregó que no debería de tomarse sus declaraciones como polémicas, ya que sólo es un video.

En los últimos años, el tema de la invitación a menores de edad a las bodas ha salido a relucir, ya que Alejandra Portugal no es la primera persona que se da a conocer por las restricciones que impondrá para aquellos que asistan a su boda.

