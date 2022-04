“La constitución dice claramente que no puede haber usos y costumbres que violenten los derechos de las mujeres”: Xóchitl Gálvez

Franqueza es una de las características que describen a la senadora Xóchitl Gálvez, quien con una amplia trayectoria política, nos comparte su visión sobre el trabajo realizado en pro de la reducción de la brecha de género en las comunidades indígenas.

“En materia indígena creo que la brecha sigue siendo todavía muy grande”. Desde puestos que son designados para indígenas y que son tomados por personas que no lo son, o candidaturas otorgadas a mujeres que después se ven obligadas a rechazarlas porque la comunidad no las deja tomar posesión.

“¿Cuántas veces en “pro” del respeto a los usos y costumbres de las comunidades se permiten atropellos, violaciones, venta de niñas para matrimonio? Los padres tienen que saber que eso es un delito”, aseguró la senadora.

La senadora es enfática sobre este tema; “El punto medio se llama educación, mientras las mujeres no podamos asistir a la escuela, ¿Cuál es la diferencia que hoy yo sea una senadora de la República? Es el haber ido a la universidad”, se tienen que romper paradigmas culturales que incluso persisten entre las mujeres que no están en una comunidad indígena, por ejemplo el matrimonio como única meta para que una mujer encuentre la felicidad.

“La única manera de romperlo es que las mujeres se empoderen, se eduquen, tengan un ingreso económico, mientras no logremos eso, de verdad va a ser muy difícil romper este paradigma cultural, imagínate la carga cultural, prácticamente es que no tienes valor, prácticamente no eres nadie si no procreas hijos, si no tienes un marido, entonces lo que menos importa es quien sea ese marido”.

— Xóchitl Gálvez