Lluvias provocan socavón y grieta de 65 metros de largo en Chalco

Lluvias provocan mega grieta en Chalco

La intensa lluvia del fin de semana provocó que en una de las barrancas que se utilizan como salida de las aguas negras y pluviales de la unidad habitacional Pueblo Nuevo Geo en Chalco, se formara un socavón, además de que se detectó una grieta de aproximadamente 65 metros de largo, lo que provocó fisuras y daños en al menos ocho viviendas.

En la cerrada Balcones de la Cascada las puertas se colgaron y sus moradores tuvieron que salir por el riesgo que representa.

#Video 🎥 |



Habitantes de la UH #PUEBLONUEVOGEO, en el Municipio de #Chalco, solicitan apoyo de autoridades del @Edomex ya que tras la fuerte lluvia del sábado se abrió una grieta en la entrada de la unidad, además que dos familias tuvieron que ser desalojadas. @pciviledomex pic.twitter.com/wPDhDcrjNm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 4, 2022

“Mi casa se asentó y está toda partida. No sabemos dónde va a parar porque no sabemos realmente las dimensiones de dónde estamos parados nosotros, le pedimos a las autoridades, independientemente de qué va a pasar con nuestro patrimonio no sabemos en qué estamos parados, a lo mejor yo tuve la fortuna, la suerte de poder salirme de mi casa pero esto sigue así habrá gente que podrá salir de sus casas”, dijo Héctor Herrera, uno de los residentes.

Los vecinos afirman que durante el transcurso de este lunes la grieta que se formó a raíz del socavón ya afecta a otras viviendas de las 56 que se construyeron en la cerrada Balcones de la Cascada y se ha extendido hacia la calle del Tesoro y la manzana 3 de la segunda etapa de este desarrollo habitacional.

“El dictamen es que tiene que venir un geólogo, nos acaban de informar que a más tardar el día miércoles vendrá. Lo que pedimos es la pronta intervención porque tenemos bajo una bomba de tiempo de la que no sabemos la profundidad de la grieta”, comentó Natalia Márquez, otra de las vecinas.

El coordinador de Protección Civil de Chalco, Alejandro Martínez Carmona, confirmó que la precipitación pluvial fue la que originó el socavón y la grieta.

“Hicimos un recorrido con los compañeros de Odapas, donde nos explicaban qué fue lo que sucedió, el agua por naturaleza trae un cauce, busca el mismo y me comenta que los ejidatarios taparon ese cauce. Los del ayuntamiento están trabajando desde el año pasado dando mantenimiento destapando el cauce natural que se había tapado, pero derivado de la fuerte lluvia que tuvimos los días pasados hubo filtración de agua que fue lo que originó la grieta”.

“No podemos hacer nada ante la naturaleza y sí, el riesgo es latente, por lo cual le recomendamos a los vecinos de estas dos casas principalmente que evacuen, vamos apoyar a una vecina donde se va llevar a un refugio temporal y se le va dar las atenciones que necesitan para ella y su familia”, explicó.

Autoridades locales y estatales se reunieron este lunes para determinar cómo resolver la problemática que se presentó en ese fraccionamiento chalquense.

“Tuvimos una mesa de trabajo hoy por la mañana, donde asistieron gente del gobierno del Estado de México, principalmente el coordinador regional de Protección Civil del estado y el secretario técnico de la región donde pedimos que nos apoyen con un geólogo para que haga los estudios pertinentes del suelo y nos pueda dar un diagnóstico para saber dónde se encuentran parados los vecinos”, comentó.

Por la tarde personal del Organismo de Agua Potable de Chalco realizó trabajos de estabilización con la inyección de una mezcla de graba, cemento y tepetate para evitar más filtraciones de agua tanto en la barranca, socavón y grieta.

En tanto se espera la llegada de geólogos para estudiar la zona y determinar los trabajos que se realizarán para evitar riesgos a la población.

