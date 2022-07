“Le acomodaron hasta las ideas”: Hombre golpea a sujeto que acosaba a chica en Monterrey

Hombre golpea a acosador en camión de Monterrey

El acoso callejero es algo que las mujeres tienen que sufrir diariamente en sus recorridos a sus diferentes actividades. Afortunadamente, hay varias personas que ya están hartas de esta situación y están dispuestas a ayudar a una chica que se encuentre viviendo esta situación. Para muestra de esto, salió a la luz un video captado por pasajeros de Monterrey, Nuevo León, donde un hombre propinó tremenda tunda a un sujeto que molestaba a una joven en el transporte público.

En el clip, el defensor se encontraba bastante enojado por las acciones del otro pasajero, por lo que no se pudo contener las ganas de darle unos golpes a puño limpió al supuesto acosador. Este hombre, al encontrarse acorralado, no respondió a la agresión y se negaba a bajarse de la unidad. A pesar de que todos los pasajeros se lo exigían. También, en todo momento el sujeto aseguraba no haber hecho algo contra la mujer.

Ante supuesto acoso a una mujer un joven golpea al supuesto acosador, el operador se acerca y le pide que se baje, esto sucedió en un ruta 214 vistas del rio. pic.twitter.com/WB7GboUVRo — DesdeElCamión (@camion_desde) July 3, 2022

La muchacha agredida no apareció a cuadro en toda la grabación ya que, al parecer, los demás usuarios la resguardaron cuando se percataron de que estaba siendo molestada. Pesé a esto, los pasajeros ya habían tomado la declaración de la víctima y justificaban las acciones del joven mientras golpeaba al malhechor.

Al final de la grabación el chofer se acercó al punto de la trifulca para intentar calmar los ánimos y exigirle que al hostigador que se retirará en compañía de amigo. Este último también negó los hechos, pero le reclamaron que todo había pasado mientras él se encontraba dormido, por lo que no tenía palabra para defender a su compañero.

