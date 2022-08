¡Ay mamá! Captan enorme tromba marina muy cerca de la playa

Un grupo de turistas en la playa de Florida, captaron la gigantesca tromba marina que se encontraba a algunos metros de la orilla. Este fenoméno venía acompañado de un cielo bastante oscuro, que parecía sacado de una película apocalíptica.

En el clip el usuario de Instagram “boo_freeman” saludó de manera irónica, diciendo “Buenos días”. Rápidamente, se pudó observar un cielo bastante nublado acompañado de una tormenta de eléctrica. Es así que el internauta, nos mantiene espectantes del imponente paisaje.

Pocos segundos después, el hombre giró la cámara y es ahí cuando mostró la impresionante formación de varios metros de alto. Afortunadamente, no se observó ningún tipo de embarcación dentro del mar o algún bañista.

Recordemos, que estas formaciones son asociados a los tornados, aunque no se reconocen así, debido a que no tocan suelo y su intensidad no se compara. De igual manera, se dan paso gracias a la formación de grande nubes tipo cumulus congestus o cumulonimbus, que tienden a tomar formas alargadas y verticales debido a la combinación con las corrientes de aire.

