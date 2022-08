El metaverso llega a House of Vans, una mezcla de cultura digital y NFT’s

Cutout Fest en House of vans (cutoutfest)

El Cutout Fest llega a House of Vans para conquistar a todos los amantes de las tendencias, innovación y metaverso con un Jam Digital el próximo sábado 20 de agosto a las 16 horas.

Dentro del cartel que la casa de tenis más famosa de México tiene, está la presentación de Aranzazu Zamora, directora y animadora del estudio audiovisual “Bikini Studio”, quién estará presentando un taller de Gifs, para poder crear vida a esas historias que tienes guardadas.

También se presentará “Aferrado” un mediometraje del directos Esteban Azuela. Además, Malitzin Cortés, Samuel García y Miguel Del Moral, tendrán una conferencia distópica y de paraísos perdidos de NFT’s.

Por otro lado, también se dará el lanzamiento del Drop de NFT’s realizado por 12 artistas digitales. Para despedir el Cutout Fest, el DJ Carlos Pocz tendrá un set, el cual, viene a cautivar a todos aquellos que se animen asistir al House of Fans.

Para poder asistir deberás de reservar lugar en la página de House of Vans. No olvides que deberás de llevar una prueba negativa de Covid-19 no mayor a 32 horas o tu certificado de vacunación completo.

