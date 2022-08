La oncóloga Cynthia Villarreal habla de las nuevas alternativas para tratar el cáncer metastásico

Una de cada ocho mujeres en México lamentablemente padecerá cáncer de mama, esta enfermedad implacable es una realidad no solo en el país, si no en el mundo. Mucho se habla sobre la detección temprana que juega un papel muy importante en el tratamiento, sin embargo hay situaciones en las que el cáncer de mama sale de su origen para convertirse en un cáncer metastásico que abarca otras partes del cuerpo.

En este momento la enfermedad entra en etapa cuatro y de acuerdo a nuestra invitada, ya no es curable, pero si puede tratarse para brindar mayor tiempo de vida a la paciente y con una mejor calidad. Al hablar de los tratamiento de los inhibidores de ciclinas y anti hormonales, Cynthia nos comparte que las pacientes no padecen las náuseas o la caída del pelo como con la quimioterapia.

Desde luego, lo primero que hay que saber es el padecimiento que estamos enfrentando, para posteriormente tener la opción de recibir la mejor terapia recomendada por nuestro médico y el acompañamiento integral, ya que muchas pacientes enfrentan un sentimiento de culpa que no debería ser una carga más a su situación de salud.

“No hicieron nada mal, porque hay esta idea de que las pacientes tienen muchos sentimientos de culpa, “es que yo no comí bien, yo me tardé en llegar o ¿por qué me pasó esto a mí?” A veces simplemente es que el cáncer es agresivo y logra hacer esas siembras, entonces qué vamos a hacer o qué avances hay para estas pacientes”

— Cynthia Villareal