Por decreto divino, mujer exige a comerciante cosas gratis porque "Dios le dijo"

Sin duda, muchos comerciantes han escuchado todo tipo de pretextos que ponen las personas para recibir producto fiado. No obstante, hay gente que sobrepasa los límites de la imaginación, como la mujer que fue captada en una tienda mientras pedía producto gratis porque “Dios le dijo”.

En el clip se mostró a la mujer teniendo una discusión con el cajero, asegurando que no contaba con dinero para pagar. En su excusa la señora hacía referencia a que estuvo orando hasta obtener una revelación divina: “Dios me dijo, ve allá vas a compras”. Por su parte, el vendedor estaba completamente desconcertado por lo que había escuchado y le expuso que no le daría nada sin “plata”.

Esta situación provocó la desesperación de la compradora, que le exigía al hombre le regresara su bolsa con comestibles, a lo que el sujeto se negaba. De igual manera, los hechos despertaron el descontento de los presentes, que le pedían retirarse, sino traía dinero, pues solo obstaculizaba a los demás.

Esta personaje, también confesó no tener empleo, algo que indigno más los testigos. Pese a eso y como si se tratase de un milagro, una dama se ofreció a pagar las compras de la supuesta devota, la cuál “agradeció” a los cielos y aseveró haber tenido razón todo ese tiempo, encarando al comerciante.

