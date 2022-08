De la música a la moda; Fanny Lu nos adelanta sobre su nueva línea de swimwear

Fanny Lu adelanta sobre su nueva línea de swimwear

La cantante colombiana se dio cita en la paradisiaca playa de Zicatela dentro de Puerto Escondido en Oaxaca, México para adelantar un poco sobre su nuevo proyecto alterno a su carrera musical.

Se trata de una línea de swimwear diseñada por ella, con una mezcla de colores que caracterizan a Fanny Lu en esta etapa de su carrera, dónde nos comentó: “Hoy me siento más veraniega, con una seguridad tremenda y que ayuda mucho al empoderamiento como mujer.”

Aunque no nos compartió una fecha exacta en el que la línea será estrenada; sin embargo, sí nos dijo que la colección está pensada para la primavera y el verano del 2023. “Yo me involucro demasiado en los diseños. Me gusta regalarle a la gente algo de mí en cada diseño y es por ello que lo hemos hecho así”, agregó la actriz y modelo.

También nos platicó sobre la relación tan cercana y la conexión tan linda que siente hacia nuestro país, es por ello que decidió lanzar su colección aquí. Por último, también habló sobre la gira del 2000′s Pop Tour en la que está participando y sobre su nuevo sencillo llamado Lágrimas de Amor, el cual es una ranchera.

