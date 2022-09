Joven se graba practicando para cantar las canciones de Dua Lipa

Para el concierto en la CDMX, joven se graba practicando canciones de Dua Lipa

La euforia de la llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México ha causado sensación a los seguidores quienes tuvieron la oportunidad de asistir a su concierto la noche del miércoles; tanta fue la ilusión que un par de jóvenes se hicieron virales al mostrar su talento para practicar sus canciones previo a su show.

El video que se volvió viral en redes sociales muestra a las dos jóvenes en una cama grabándose con su celulares la una a la otra; cuando una de ellas le pregunta a la protagonista “Qué canciones cantará en el concierto” de la cantante británica; la mujer no duda en dejar un largo y profundo sonido que causó su risa.

Ante el desconocimiento de la letra de una de las canciones de Dua Lipa, la joven que se encargó de grabar a su amiga, no duda en acompañar la risa que inundó la habitación en ese momento, dejando un momento que las redes sociales no dudaron en viralizar.

Te podría interesar: Mitos vs realidades al acudir a la verificación vehicular. Todo lo que tienes que saber

A Dua Lipa no le gusta Dr. Simi, lo patea en pleno concierto

Se llevó a cabo el primer concierto de Dua Lipa en México como parte de la gira ‘Future Nostalgia’ desde el Foro Sol de la Ciudad de México, mismo que reunió a más de 65 mil asistentes que corearon, bailaron, gritaron y cantaron con los éxitos de la cantautora británica.

Fue durante el concierto llevado a cabo en el Forol Sol el pasado miércoles 21 de septiembre, donde la cantautora de 27 años de edad, Dua Lipa, se encontraba presentando uno de sus primeros sencillos, ‘Be the One’, cuando un fanático, arrojó un peluche del Dr. Simi al escenario pero desafortunadamente, la intérprete lo pateó, decepcionando a más de uno por su reacción.

Damnificados siguen en pie de lucha para conseguir indemnización de aseguradoras tras el sismo del 19S del 2017. Damnificados siguen en pie de lucha para conseguir indemnización de aseguradoras tras el sismo del 19S del 2017. Arte: Fernanda Villanueva / Publimetro.

Lo más visto en PublimetroTV: