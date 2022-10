A punta de pistola intentan asaltar a una ‘influencer’, así fue como lo evitó

En Colombia una tiktoker es amenazada con una pistola y quedó grabado

La mayoría de los asaltos que sufren los ciudadanos son captados a través de cámaras de videovigilacia, las cuales funcionan para que se tenga un registro y sirva como evidencia de los robos; sin embargo, en este caso fue diferente, ya que mientras una joven iba en su auto grabó un video para redes sociales en el momento en el sufrió un intento de asalto.

También te puede interesar: Sin temor a Dios: narco a la caza de sacerdotes en México, los mutila para subir de rango

En un puente de Medellín, Colombia la influencer fue interceptada por un sujeto, el cual la amenazó con una pistola para despojarla de sus pertenencias, de acuerdo con la declaración de la joven, después de gritar por la impresión del momento, el asaltante hizo una seña para referirse a la ventanilla del vehículo.

A pesar de lo peligroso que era por el arma de fuego, la mujer reaccionó rápidamente, ya que intentó moverse de la vía en donde se encontraba, en seguida comenzó a sonar el claxon de su automóvil para poder llamar la atención y ahuyentar al hombre.

No te puedes perder: Realiza tu ritual futbolero y gana viajes para todo el año

“No me robó, no me hizo nada, yo no se, el se asustó y se fue” añadió al final de la historia que contó en su cuenta de TikTok, sus seguidores han demostrado empatía respecto al suceso por el que tuvo que pasar, ya que en otras circunstancias pudo haber terminado mal.

Lo más popular en Publimetro TV: Trabajar con el ingeniero Slim es una delicia, en cada junta te echas una maestría: Arturo Elías Ayub