¡Tremendo rechazo! Hombre hace propuesta con anillo de dulce y recibe cachetada

Hombre recibe cachetada luego de proponerle matrimonio a su novia

Actualmente muchas parejas deciden grabar las propuesta de matrimonio, ya que pueden conservarse no solo en fotografías, si no también en videos que se mantengan por un tiempo prolongado; sin embargo, algunas veces las cosas no salen conforme a lo planeado y esos momentos de rechazo quedan grabados.

Esta vez durante el partido de béisbol entre los equipos Toronto Blue Jays y Boston Red Sox una pareja protagonizó un video, ya que un hombre eligió este lugar para hacer la propuesta de matrimonio, la cual no tuvo un final feliz por la reacción de su pareja.

Después de que el hombre se inclinó en el suelo para hacer la propuesta, sacó de su bolsillo un anillo rojo de dulce, de inmediato cambió el gesto de la mujer y le dio una cachetada, además de que le lanzó la bebida que tenía en las manos en ese momento.

Los asistentes que se encontraban en las gradas del partido quedaron bastante sorprendidos, ya que pasó de ser un momento tierno a uno trágico en tan solo unos segundos.

Por su parte, los usuarios de TikTok han comentado que la reacción de la mujer fue muy exagerada, ya que quizás a futuro ese anillo podría convertirse en uno real, pero que de esa forma demostró sus verdaderas intenciones.

