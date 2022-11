La acumulación de emociones también nos afecta físicamente: Anna Harsmen

Anna Harmsen apuesta por la sanación a través de la energía interna

Master Oh, el sanador y maestro del Qi (chi) con mas de 35 años de experiencia, visitó la Ciudad de México en el centro Sun Kyeong y durante su estancia ofreció la oportunidad de tomar consultas y tratamientos de ‘curación ancestral’ para sanar los patrones heredados.

Durante un tratamiento el Master Oh trabaja en todo el cuerpo aplicando presión para estimular puntos de energía. Esto desbloquea los canales, remueve toxinas y estimula una circulación sana del Qi (chi) con resultados que normalmente se sienten instantáneamente.

Anna Harmsen quien se convirtió en la mano derecha de Master OH en México, platicó para Publimetro sobre su experiencia y lo que la hizo dejar su camino en el arte en Londres para dedicarse a promover esta medicina ancestral que la sanó de un propio mal que no podía ser erradicado por los médicos.

“A veces no sabemos que hacer, no sabemos con quién ir y no logramos encontrar un estado de paz y podemos vivir con muchísima angustia y eso es exactamente lo que logramos sanar con este tipo de terapias, hay un entendimiento que hasta la angustia viene de un bloqueo energético, generalmente si tenemos mucha preocupación se nos cierra el punto del estómago que es donde tiene que fluir la energía para abajo y acaba fluyendo para arriba y crea mucha presión eso genera mucha angustia” — Anna Harmsen

En un mundo donde aún las mujeres deben luchar por encontrar un balance, reducir la brecha de género y protegerse de la violencia. Mantener los centros de energía en equilibrio es una herramienta que ayuda a tener una vida más plena.

“Cuando empiezas a trabajar ese lado empiezas a entender como las cosas más profundas que venimos cargando especialmente los patrones emocionales, mentales y físicos, los venimos cargando de muchas generaciones, cuando empiezas a sanar eso empiezas a ver cambios muy grandes no solamente en ti si no en toda la familia” — Anna Harmsen

Anna finalizó recomendándonos hablar con nuestro cuerpo y nuestra mente, enviar siempre amor y energía a los puntos en donde se necesita, es una buena manera de empezar a energetizarnos nosotros mismos y así también sanar.