Whitexicans se hacen virales por intentar cargar gasolina a su automóvil eléctrico

Video: Mujeres intentar cargar gasolina a su automóvil eléctrico

Los videos graciosos e ingeniosos en redes sociales se han convertido en el contenido más popular en internet, por eso los usuarios comparten este tipo de material en la red, son los mismos que muchas veces se hacen viral rápidamente.

Tal es el caso de un hombre, quien subió un video a su cuenta de Twitter en la que se observa a dos jóvenes intentando cargar gasolina a su coche eléctrico, sin saber que su vehículo no funcionaba con dicho combustible, situación que causó furor en las redes sociales.

Pero no fuera el video de Babo porque ese si luego, luego lo encontraron.

pic.twitter.com/zRnFU84fJ6 — Héctor Márquez (@jiots) January 19, 2023

En la grabación se ve a las dos jóvenes examinando el vehículo desde todos los ángulos, tratando de encontrar el depósito de gasolina.

Tras varios minutos de fracaso, las jóvenes se quedan perplejas al no encontrar la tapadera.

Las mujeres, quienes no tienen idea alguna acerca de los coches eléctricos, han llamado la atención de los internautas después de que estos se rieran de su ignorancia.

No está claro si alguien de los alrededores les mencionó que el vehículo no funcionaba con gasolina, sino con energía, pero lo que sí sabemos es que las chicas no tienen idea del tipo de coche que manejan.

A raíz de esto, los internautas lo viralizaron hasta llegar a 255,8 mil reproducciones y más de 2 mil reacciones en Twitter, entre los comentarios más destacados están:“Esto pasa cuando usan el auto Tesla del Sugar Daddy”, “Solo esperaba a ver en que momento le echaban gasolina por algún sitio”,” Tesla y gasolina no se llevan muy bien”, “Será verídico que no sepan” o “Alguien ayúdelas por favor dan lástima”.