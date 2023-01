Video: Motociclista sale volando al no reducir velocidad en zona de accidente vial

Un equipo de cámaras capturaron el instante preciso en que un hombre en una motocicleta se estrelló y salió volando por los aires contra el pavimento en el bulevar Pape.

Un video, compartido por un periodista, muestra el momento en que un hombre que circulaba en una motocicleta a alta velocidad, chocó contra un automóvil y salió proyectado hasta la parte posterior de un automóvil blanco.

Reportero de #Monclova capta el momento exacto en el que un motociclista sale volando al pasar sin precaución sobre un accidente vial en el bulevar Pape. pic.twitter.com/RHh2wp1Djo — QuePocaMadre (@QuePocaMCoah) January 23, 2023

Los hechos ocurrieron en el Bulevar conocido como Pape, en Monclova, Coahuila, cuando equipos de emergencia, quienes atendían un incidente vial en el lugar, fueron testigos de otro accidente por parte de un motociclista quien manejaba sin precaución y alta velocidad.

“Acabo de ver otro fatal accidente, en estos momentos el conductor de una motocicleta, que pasó sin precaución por el lugar, acaba de chocar con otro vehículo”, dijo el reportero tras percatarse de dicho accidente.

A consecuencia de esto, los elementos de emergencia acudieron de inmediato para atender al joven que quedó inconsciente en el suelo.

Una vez que el usuario publicó el video, los comentarios de los internautas no tardaron en llegar, puesto que muchos de ellos mostraron su enojo debido a que los cuerpos de emergencia no abanderaron el lugar luego del primer accidente.

“Ya hay unidades de auxilio, ¿Por qué no abanderaron?”, “Se creen los dueños de la carretera, hasta le aceleró, le valió. Afortunadamente, no se llevó a nadie inocente”, “De nuevo, el que graba no ayuda”, se lee en los comentarios de la grabación.